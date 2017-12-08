yudjin Re: «Не надо заявлять переименования, если речь идет о... #12





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 4940

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 14:37 Цитата: drakon:

Тарановцы и Тобольчане!

Чем у Вас, закончилось - перенаименование?

сайт мракимата пока не отчитывается,

а в другом районе уже есть:





Продолжаем гуглить...

Объявление о переименовании села Щербаково

Государственное учреждение «Аппарат акима Щербаковского сельского округа Алтынсаринского района» информирует население села Щербаково, о том, что 03 января 2018 года в 11.00 часов в здании акимата состоится сход жителей по вопросу переименования села Щербаково.



Государственное учреждение «Аппарат акима Приозернго сельского округа Алтынсаринского района» информирует население села Приозерное, о том, что 03 января 2018 года в 11.00 часов в сельском клубе состоится сход жителей по вопросу переименования улиц села Приозерное.





Цитата: Народный контроль:

Молодец аким наш! Так держать!

сонька вчкбаева, шо ты стонешь как будто он схватил за дряблые старушичьи ляшки...смотри не кончи от ономастического оргазму.



[Исправлено: yudjin, 08.12.2017 - 14:40]