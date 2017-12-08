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drakon:
Тарановцы и Тобольчане!
Чем у Вас, закончилось - перенаименование?
сайт мракимата пока не отчитывается,
а в другом районе уже есть:
Продолжаем гуглить...
Объявление о переименовании села Щербаково
Государственное учреждение «Аппарат акима Щербаковского сельского округа Алтынсаринского района» информирует население села Щербаково, о том, что 03 января 2018 года в 11.00 часов в здании акимата состоится сход жителей по вопросу переименования села Щербаково.
Государственное учреждение «Аппарат акима Приозернго сельского округа Алтынсаринского района» информирует население села Приозерное, о том, что 03 января 2018 года в 11.00 часов в сельском клубе состоится сход жителей по вопросу переименования улиц села Приозерное.
Цитата:
Народный контроль:
Молодец аким наш! Так держать!
сонька вчкбаева, шо ты стонешь как будто он схватил за дряблые старушичьи ляшки...смотри не кончи от ономастического оргазму.
[Исправлено: yudjin, 08.12.2017 - 14:40]