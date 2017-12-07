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§ NG.kz
Кто стучится в дверь ко мне?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30702
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.12.17 - 09:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Костанайцев сбивает с толку креативность коммунальщиков, которая ярко проявляется в последнее время. Одни предлагают пересылать показания счетчиков по WhatsApp, что становится проблемой для потребителей почтенного возраста. Другие требуют непременного присутствия дома в удобное им время, грозя лишением благ цивилизации. «НГ» выяснила, с чем связаны нововведения, а также кто кому и что должен во всех этих коммунальных хитросплетениях.
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бывалый тебе возобновили оплату?)))
Re: Кто стучится в дверь ко мне?




Отправлено: 08.12.17 - 12:10
Комментарий удален модератором.

Бывалый
Re: Кто стучится в дверь ко мне?




Отправлено: 08.12.17 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Во-первых, не все откроют из 500 квартир.

Откроют.
Если не хотят чтобы им начислили штрафные санкции по договору.
Дело в том, что показания приборов учета, не подтвержденное контроллерской проверкой, не считаются переданными...
Цитата:
Victor Yang:
Во-вторых, у нас это три разные конторы.

У нас - две.
Контролеры по приборам учета - только в АстанаЭнергоСбыте, по договору они передают показания в АстанаСуАрнасы.
Никаких загвоздок.
Цитата:
Victor Yang:
В третьих, у электриков тариф может быть совсем другой - все приборы на площадке.

И что с того что прибор на площадке?
К нему не нужно топать ножками?
Я бы еще тебя понял если бы ты завел речь о счетчиках с plc-модемами...
Цитата:
Victor Yang:
В-четвёртых, наверняка, все конторы потребуют отчитываться в одинаковое время.

Ну у всех контор срок передачи показаний одинаков - с 20 по 25 число месяца.
Какие проблемы?
Или в Кустанае электрики снимают показания с 5 по 10, водоканал с 15 по 20, а ктэк с 25 по 30?

Гость
Кто стучится в дверь ко мне?




Отправлено: 08.12.17 - 12:16
Комментарий проходит проверку.

Гость
Кто стучится в дверь ко мне?




Отправлено: 08.12.17 - 12:17
Комментарий проходит проверку.

Гость
Кто стучится в дверь ко мне?




Отправлено: 08.12.17 - 12:19
Комментарий проходит проверку.
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