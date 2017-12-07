Цитата: Victor Yang:

Во-первых, не все откроют из 500 квартир.

Откроют.

Если не хотят чтобы им начислили штрафные санкции по договору.

Дело в том, что показания приборов учета, не подтвержденное контроллерской проверкой, не считаются переданными...

Цитата: Victor Yang:

Во-вторых, у нас это три разные конторы.

У нас - две.

Контролеры по приборам учета - только в АстанаЭнергоСбыте, по договору они передают показания в АстанаСуАрнасы.

Никаких загвоздок.

Цитата: Victor Yang:

В третьих, у электриков тариф может быть совсем другой - все приборы на площадке.

И что с того что прибор на площадке?

К нему не нужно топать ножками?

Я бы еще тебя понял если бы ты завел речь о счетчиках с plc-модемами...

Цитата: Victor Yang:

В-четвёртых, наверняка, все конторы потребуют отчитываться в одинаковое время.

Ну у всех контор срок передачи показаний одинаков - с 20 по 25 число месяца.

Какие проблемы?

Или в Кустанае электрики снимают показания с 5 по 10, водоканал с 15 по 20, а ктэк с 25 по 30?