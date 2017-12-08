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≡ Экс-тренер "Тобола" Евдокимов оценил уровень КПЛ и назвал способных заиграть в России казахстанских футболистов		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Экс-тренер "Тобола" Евдокимов оценил уровень КПЛ и назвал способных заиграть в России казахстанских футболистов
NG.kz

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Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.12.17 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
При российском специалисте костанайцы провели 15 матчей и заняли пятое место. Экс-наставник костанайского "Тобола" россиянин Роберт Евдокимов в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал о периоде работы в Казахстане, оценил инфраструктуру премьер-лиги и назвал лучшего голкипера.
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Народный контроль
Re: Экс-тренер "Тобола" Евдокимов оценил уровень КПЛ и...




Отправлено: 08.12.17 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нормальный мужик! Поработал как мог, никого не обливает грязью,только один позитив от него!
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