NG.kz Цены на коммунальные услуги в РК показали рекордный за 5 лет рост



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 11:44 Цены на коммунальные услуги в этом году в РК показывают самый сильный рост за последние пять лет. В ноябре текущего года по отношению к декабрю предыдущего года стоимость жилищных услуг, а также тарифов на воду, электроэнергию, газ и отопление выросла сразу на 8,1 процента.

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