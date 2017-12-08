NG.kz Внимание: аварийное вскрытие замков



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 30702

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 11:45 Привет всем. Похоже, появился новый способ "развода" добропорядочных граждан. Скажу сразу: вполне возможно, что выстроенная мной логическая цепочка, может быть не верной. Но, рассказать, думаю - надо, а что с этим делать - личное дело каждого.

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