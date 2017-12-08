/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Цены на коммунальные услуги в РК показали рекордный за 5 лет рост		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Цены на коммунальные услуги в РК показали рекордный за 5 лет рост
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30702
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.12.17 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цены на коммунальные услуги в этом году в РК показывают самый сильный рост за последние пять лет. В ноябре текущего года по отношению к декабрю предыдущего года стоимость жилищных услуг, а также тарифов на воду, электроэнергию, газ и отопление выросла сразу на 8,1 процента.
Читать новость

§ kbkz1980
Re: Цены на коммунальные услуги в РК показали рекордный за 5 лет...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3441
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 08.12.17 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не знаю кого как ,меня устраивает .
За 2 месяца за отопление 10 тыщ
Всё остальное не существенные затраты
Но блин так до сих пор не пойму
ПКСК 2800,это за что я им плачу.
Профайл

§ drakon
Re: Цены на коммунальные услуги в РК показали рекордный за 5 лет...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12808
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.12.17 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
это за что я им плачу.

Ну и цены! У вас... :lol:
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 23, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 23
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 174
Пользователей: 0
Всего: 174

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх