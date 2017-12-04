Елена Пикельная Re: Планы не отменяются #4





(Журналисты) Сообщений: 190

Регистрация: 29.07.14 (Журналисты) Отправлено: - 09:38 Вчера в редакцию обратился читатель по имени Данияр и предложил свою помощь в решении проблемы недобора средств для лечения Айши Юсуповой. За время, прошедшее после закрытия 66-го тура, отец Айши смог заработать еще 40 000 тенге и, таким образом, Юсуповым не хватало 60 000 для оплаты полного курса лечения дочери. Мы сообщили Данияру, какой суммы не хватает и он тут же ответил, что готов перечислить деньги на счет. У же вечером мама Айши, Асель, сообщила, что деньги пришли на ее счет и выразила благодарность за неоценимую помощь Данияру. "Мне до сих пор не верится. Если честно, я не верила, что так быстро удастся собрать всю сумму",- написала Асель.

От имени редакции "НГ" мы тоже выражаем благодарность Данияру за доброе дело.