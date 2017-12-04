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§ NG.kz
Планы не отменяются
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30702
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.12.17 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По итогам 66-го тура «Нужных денег» не удалось собрать сумму, которой бы хватило на то, чтобы полностью удовлетворить просьбы обоих участников. Но никто не останется без помощи.
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§ Елена Пикельная
Re: Планы не отменяются
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 190
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 04.12.17 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Началось поступление денег на следующий тур. Неизвестный читатель передал в редакцию 3 000 тенге. Спасибо!
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Мнение
Re: Планы не отменяются




Отправлено: 05.12.17 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а разве в городе Рудном нет глазного центра где делают тоже лазерную операцию по восстановлению зрения? Там даже дешевле выйдет. Хорошо что не в С-Петерубрг собралась

айым
Re: Планы не отменяются




Отправлено: 05.12.17 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не считайте чужие деньги, если едет значит надо именно туда в ту клинику, значит именно там ей могут помочь. А рассуждать за экраном может каждый кто не сталкивался с подобной глазной болезнью.

§ Елена Пикельная
Re: Планы не отменяются
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 190
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 08.12.17 - 09:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчера в редакцию обратился читатель по имени Данияр и предложил свою помощь в решении проблемы недобора средств для лечения Айши Юсуповой. За время, прошедшее после закрытия 66-го тура, отец Айши смог заработать еще 40 000 тенге и, таким образом, Юсуповым не хватало 60 000 для оплаты полного курса лечения дочери. Мы сообщили Данияру, какой суммы не хватает и он тут же ответил, что готов перечислить деньги на счет. У же вечером мама Айши, Асель, сообщила, что деньги пришли на ее счет и выразила благодарность за неоценимую помощь Данияру. "Мне до сих пор не верится. Если честно, я не верила, что так быстро удастся собрать всю сумму",- написала Асель.
От имени редакции "НГ" мы тоже выражаем благодарность Данияру за доброе дело.
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§ Елена Пикельная
Re: Планы не отменяются
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 190
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 08.12.17 - 09:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мнение:
а разве в городе Рудном нет глазного центра где делают тоже лазерную операцию по восстановлению зрения? Там даже дешевле выйдет. Хорошо что не в С-Петерубрг собралась

Читайте материал внимательнее. Там же написано, что только в двух клиниках делают такие операции и обе они находятся не в Казахстане. И это не лазерная коррекция.
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§ Елена Пикельная
Re: Планы не отменяются
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 190
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 08.12.17 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Только что в редакцию передали 5 000 от читательницы Марины, спасибо ей за участие в добром деле. Эти 5 000 пойдут в фонд будущего, 67-го тура.
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