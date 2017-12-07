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§ NG.kz
Кто стучится в дверь ко мне?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30702
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.12.17 - 09:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Костанайцев сбивает с толку креативность коммунальщиков, которая ярко проявляется в последнее время. Одни предлагают пересылать показания счетчиков по WhatsApp, что становится проблемой для потребителей почтенного возраста. Другие требуют непременного присутствия дома в удобное им время, грозя лишением благ цивилизации. «НГ» выяснила, с чем связаны нововведения, а также кто кому и что должен во всех этих коммунальных хитросплетениях.
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§ bgb
Re: Кто стучится в дверь ко мне?
bgb


(Пользователи)
Сообщений: 3768
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 07.12.17 - 23:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
поверил счетчик. в акте поверки отражены показания. но все коммунальщики считают обязательным перепроверить: вдруг поверщик в сговоре с клиентом? для этого в рабочее время вам заряжают контролера со словами: ждите в течение дня.
все, бросай работу и жди его. конечно, все помои выливают на этих бедолаг-контролеров.
а те еще пломбы должны поменять старые на новые.
- а что это дает?
- не знаем, но начальство так распорядилось.
мне тоже жалко контролеров и я тоже на них зол...
Профайл

ну не знаю
Re: Кто стучится в дверь ко мне?




Отправлено: 07.12.17 - 23:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:
поверил счетчик. в акте поверки отражены показания

Правильно всё же проверка ;-) поверка, это юстиция или калибровка. Но не снятие показаний. Для поверки счётчик отправляют в лабораторию 8-)

Маркс
Re: Кто стучится в дверь ко мне?




Отправлено: 08.12.17 - 08:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Ко мне - раз в год.

Типа белая кость, голубая кровь?

§ Victor Yang
Re: Кто стучится в дверь ко мне?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9910
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 08.12.17 - 08:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Типа белая кость, голубая кровь?

Понятия не имею, почему так.
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§ Макарыч
Re: Кто стучится в дверь ко мне?
Макарыч


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 575
Регистрация: 19.10.12
Отправлено: 08.12.17 - 09:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Первое объяснение убедительно - нормы безопасности есть нормы безопасности. А вот насчет второго так и хочется сказать: это уже ваши проблемы. Потребитель - заказчик услуги и, по сути, клиент. Он платит деньги, а фирма со своей стороны должна делать все, чтобы было удобно клиенту, а не ей.


Я за вашу газету плачу деньги и хочу, чтобы вы ее привозили мне ежедневно к моему утреннему кофе. Я плачу деньги, а фирма со своей стороны должна делать все, чтобы было удобно клиенту.

Наверное вы мне ответите: вы нам не платите столько, чтобы мы вам такой сервис организовывали, не так ли?
Ну так и за обслуживание стояков столько не платят, чтобы только по выходным обслуживали. Там цена-то по 350 тенге с квартиры в год! О чем речь-то вообще?

Странные вы люди, хоть и пытаетесь выглядеть серьезным изданием ))))

П.С.
Кстати, если обслуживать по выходным, тут же поднимется вой: Вы что, у меня гости! Мне готовить надо, а вы газ отключаете!!! ))))))))))))

[Исправлено: Макарыч, 08.12.2017 - 10:06]
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§ peshexod
Re: Кто стучится в дверь ко мне?
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3298
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 08.12.17 - 10:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Путаница и непонятки среди контролирующих и обслуживающих, а иногда и саботаж потребителей газа может привести к трагедии, у большого брата жахает переодически.
Нам надо дождаться, что бы у нас где-нибудь рвануло?

Преступная халатность и безответственность товарищи.
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§ Саня
Re: Кто стучится в дверь ко мне?
Саня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1511
Регистрация: 09.08.11
Отправлено: 08.12.17 - 10:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
То есть, если в такой ситуации двери одной квартиры для специалистов будут закрыты, пострадают жильцы всего дома. Они коллективно будут сидеть без газа до тех пор, пока не объявится их сосед.

Ну так это же логично, не находите? Если есть утечка, ее надо устранить. Ни у одного здравомыслящего человека даже и не возникнет идеи подключить газ, когда уже достоверно установлено, что где-то травит газ.
Кстати, жильцы пострадают, как раз таки, если эту утечку не устранить. А те "страдания", которые вы в своей статье описываете, это страдания пешехода, оштрафованного за переход на красный свет... а ведь он раньше всегда так делал и все нормально было и вообще на красный свет ходить безопасно - он же посмотрел по сторонам ;)

Цитата:
На вопрос, можно ли провести повторный пуск газа вечером, чтобы как можно больше людей находилось дома, в ТОО «РЦКУ-Костанай» отвечают категорично: нельзя.

Во-первых вы такой вопрос не задавали. Если задавали - опубликуйте это место в своем запросе ))))
Так же, на мой взгляд, вы очень здорово "выбрали" для публикации отрывки из полученного ответа ))) Вангую: - Быть вам профессионалами по хайпу. )) Жаль, что это не синоним объективности ;)
Профайл

контролер
Re: Кто стучится в дверь ко мне?




Отправлено: 08.12.17 - 11:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
тырц-пырц:
А вчера в первой половине дня контролер пришла с проверкой! На резонный вопрос "А смысл?"

а кто его знает что вы там за фотошопы по ватсапу шлете...

Бывалый
Re: Кто стучится в дверь ко мне?




Отправлено: 08.12.17 - 11:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Молодежь пойдет? У молодежи запросы весьма большие...

Пойдет.
В Астане только молодежь, собственно, и ходит в контролерах.
Им походить по району в выходные да вечерком и подработать денежку - самое то.
За выходной день наш контролер обходит примерно 500 квартир, в каждой квартире минимум три счетчика: э/э, ХВС и ГВС.
То есть 1500 приборов учета, по 32 тенге за прибор, 48 тысяч тенге за один выходной день - это по-вашему мало? Да вы там зажрались совсем как я погляжу...

§ Алиса
Re: Кто стучится в дверь ко мне?
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3849
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 08.12.17 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ооо, явление Христа народу!!!!

Цитата:
Бывалый:
48 тысяч тенге за один выходной день

ага, то-то я смотрю толпа там у них стоит желающих и вакансии уже исчезли с сайта....
Профайл

Бывалый
Re: Кто стучится в дверь ко мне?




Отправлено: 08.12.17 - 11:14
Комментарий удален модератором.

Бывалый
Re: Кто стучится в дверь ко мне?




Отправлено: 08.12.17 - 11:15
Комментарий удален модератором.

Бывалый
Re: Кто стучится в дверь ко мне?




Отправлено: 08.12.17 - 11:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
в каждой квартире минимум три счетчика: э/э, ХВС и ГВС.

Обратите внимание: минимум.
А в основном в современных квартирах по два стояка - один на кухне, а второй-третий в санузле(-ах).
У меня к примеру три стояка и, соответственно, 7 приборов учета.
В нашем доме меньше 5 приборов учета нет ни в одной квартире.
Соответственно 48 тыс за день - это нижняя планка заработка контролера.

§ Victor Yang
Re: Кто стучится в дверь ко мне?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9910
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 08.12.17 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
За выходной день наш контролер обходит примерно 500 квартир, в каждой квартире минимум три счетчика: э/э, ХВС и ГВС....по 32 тенге за прибор, 48 тысяч тенге за один выходной день - это по-вашему мало?

Это сферические в вакууме.
Во-первых, не все откроют из 500 квартир. Во-вторых, у нас это три разные конторы. В третьих, у электриков тариф может быть совсем другой - все приборы на площадке. В-четвёртых, наверняка, все конторы потребуют отчитываться в одинаковое время.
Профайл

LOL
Re: Кто стучится в дверь ко мне?




Отправлено: 08.12.17 - 12:07
Комментарий удален модератором.
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