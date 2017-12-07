Цитата: То есть, если в такой ситуации двери одной квартиры для специалистов будут закрыты, пострадают жильцы всего дома. Они коллективно будут сидеть без газа до тех пор, пока не объявится их сосед.

Ну так это же логично, не находите? Если есть утечка, ее надо устранить. Ни у одного здравомыслящего человека даже и не возникнет идеи подключить газ, когда уже достоверно установлено, что где-то травит газ.

Кстати, жильцы пострадают, как раз таки, если эту утечку не устранить. А те "страдания", которые вы в своей статье описываете, это страдания пешехода, оштрафованного за переход на красный свет... а ведь он раньше всегда так делал и все нормально было и вообще на красный свет ходить безопасно - он же посмотрел по сторонам ;)



Цитата: На вопрос, можно ли провести повторный пуск газа вечером, чтобы как можно больше людей находилось дома, в ТОО «РЦКУ-Костанай» отвечают категорично: нельзя.

Во-первых вы такой вопрос не задавали. Если задавали - опубликуйте это место в своем запросе ))))

Так же, на мой взгляд, вы очень здорово "выбрали" для публикации отрывки из полученного ответа ))) Вангую: - Быть вам профессионалами по хайпу. )) Жаль, что это не синоним объективности ;)