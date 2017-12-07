архимед:

Возникает вопрос: Зачем вообще бороться со взяточничеством, если оно никогда не кончиться, если только штрафовать? Почему не отменить мораторий на смертную казнь для берущим и дающим взятку, а если сознался и пошел на сотрудничество со следствием, осудить к штрафу, дополнительным наказанием лишить гражданства без права восстановления его, без выезда в другие государства!

архимед:

Судя по числу осужденных госслужащих следует, все они по блату или без, идут "служить" в госсорганы, чтобы затем попасться, затем сотрудничать с прокурором, а потом по суду быть оштрафованным! Службой это сложно назвать