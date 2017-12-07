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≡ В Костанае задержан сотрудник полиции, который подозревается в получении взятки на сумму 400 000 тенге		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае задержан сотрудник полиции, который подозревается в получении взятки на сумму 400 000 тенге
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30698
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.12.17 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«С поличным задержан сотрудник следственного отделения Северного отдела полиции УВД г. Костанай гр. Е. при получении взятки от гр. С. за непривлечение к уголовной ответственности по факту кражи», - сообщили в антикоррупционной службе.
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§ drakon
Re: В Костанае задержан сотрудник полиции, который подозревается...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12807
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.12.17 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нашли - лазейку. Сотрудничество-
со следствием... :-o 8-)
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* Медный
Re: В Костанае задержан сотрудник полиции, который подозревается...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1430
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 07.12.17 - 15:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
УВД г. Костанай гр. Е.

УВД г. Костанай сотрудник Е. :-)
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гость
Re: В Костанае задержан сотрудник полиции, который подозревается...




Отправлено: 07.12.17 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
жаль конечно его, ведь каждый день кого нибудь отлавливают, неужели нельзя остановиться и не брать денег а выживать по-честному, пусть и с мизерными ЗП

Мурат
Re: В Костанае задержан сотрудник полиции, который подозревается...




Отправлено: 07.12.17 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
эх... бедолага, наверное молодая семья, ипотека, кредиты, вот и началась для тебя и твоей семьи, тяжелые дни.

§ сайлау курманов
Re: В Костанае задержан сотрудник полиции, который подозревается...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2440
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 07.12.17 - 17:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
случаем не из тех кого взяли за жабры что кражу коровы у моей соседки и на самом интересном месте притормозили и вообще дали заднюю , соседка устала ежедневно отбивать пороги говд махнула рукой и плюнула на все
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§ 112
Re: В Костанае задержан сотрудник полиции, который подозревается...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7760
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.12.17 - 18:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обычная подстава..
Ога, грабитель и насильник пошел подкупать полицейского и подумав что лучше ему сидеть 10 лет, чем отдать 400 тысяч, выбрал честный путь..
Кто поверит то?
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Аноним
Re: В Костанае задержан сотрудник полиции, который подозревается...




Отправлено: 07.12.17 - 19:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очень интересно, теперь буду следить за этим делом! Когда железнодорожнику дали 4.6 лет ни за что, хотя он не являлся гос.служащим. посмотрим как отделается наша доблесная полиция! Которая по сути должна предотвращать подобные дела! Какой пример подают будущему поколению! Сейчас пойдет на сотрудничество и выйдет дословно,вот вся правда нашей страны!!!

§ drakon
Re: В Костанае задержан сотрудник полиции, который подозревается...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12807
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.12.17 - 19:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мурат:
эх... бедолага, наверное молодая семья, ипотека, кредиты,

Да скиньтесь - ему на штраф... :-o 8-)
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архимед
Re: В Костанае задержан сотрудник полиции, который подозревается...




Отправлено: 07.12.17 - 22:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так и получается! Получил взятку, то сразу же на свободу, возможно уже на штраф накопил таким же путем! Взяточник не успел даже испугаться и сразу: " иди домой, дети ждут, ведь сознался, и сотрудничаешь со следствием, незачем на нары"! Может быть это и правильно со стороны государства! Возникает вопрос: Зачем вообще бороться со взяточничеством, если оно никогда не кончиться, если только штрафовать? Почему не отменить мораторий на смертную казнь для берущим и дающим взятку, а если сознался и пошел на сотрудничество со следствием, осудить к штрафу, дополнительным наказанием лишить гражданства без права восстановления его, без выезда в другие государства! Судя по числу осужденных госслужащих следует, все они по блату или без, идут "служить" в госсорганы, чтобы затем попасться, затем сотрудничать с прокурором, а потом по суду быть оштрафованным! Службой это сложно назвать, это видимо называется не служить, а "брать пока не поймают за руки"! Статистика есть или нет насчет выплаты штрафов осужденными к штрафам! Наверное задолженность перед государством зашкаливает?

Свой
Re: В Костанае задержан сотрудник полиции, который подозревается...




Отправлено: 07.12.17 - 22:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нет у него не семьи не детей. Просто людям всегда будет денег мало :-x

Мурат
Re: В Костанае задержан сотрудник полиции, который подозревается...




Отправлено: 07.12.17 - 23:31
Комментарий удален модератором.

Житель
Re: В Костанае задержан сотрудник полиции, который подозревается...




Отправлено: 08.12.17 - 07:47
Комментарий удален модератором.

* Медный
Re: В Костанае задержан сотрудник полиции, который подозревается...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1430
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 08.12.17 - 09:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
архимед:
Возникает вопрос: Зачем вообще бороться со взяточничеством, если оно никогда не кончиться, если только штрафовать? Почему не отменить мораторий на смертную казнь для берущим и дающим взятку, а если сознался и пошел на сотрудничество со следствием, осудить к штрафу, дополнительным наказанием лишить гражданства без права восстановления его, без выезда в другие государства!

вы прям хотите "репрессии" (тм) устроить :lol:
Цитата:
архимед:
Судя по числу осужденных госслужащих следует, все они по блату или без, идут "служить" в госсорганы, чтобы затем попасться, затем сотрудничать с прокурором, а потом по суду быть оштрафованным! Службой это сложно назвать

это называется проторенной дорожкой
:-x :-(
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