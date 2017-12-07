Victor Yang Re: "Наша Газета" начала поиск помощников Деда Мороза #5





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 9909

Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 08:14 Цитата: Народный контроль:

По каким критериям отбираются помощники Деда Мороза?



Вот жеж какое относительное ощущение времени! Кажется, что ты тут уже несколько лет изливаешься националистической желчью, а ты даже не знаешь кто такой помощник деда Мороза в НГ? Хочешь помочь с подарком какому-нибудь написавшему письмо - принеси деньги на подарок или на его часть, или сам подарок в редакцию - это и будет твоя помощь. При желании и договорённости с редакцией можно пойти на вручение подарков.