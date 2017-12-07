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§ NG.kz
Кто стучится в дверь ко мне?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30698
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.12.17 - 09:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Костанайцев сбивает с толку креативность коммунальщиков, которая ярко проявляется в последнее время. Одни предлагают пересылать показания счетчиков по WhatsApp, что становится проблемой для потребителей почтенного возраста. Другие требуют непременного присутствия дома в удобное им время, грозя лишением благ цивилизации. «НГ» выяснила, с чем связаны нововведения, а также кто кому и что должен во всех этих коммунальных хитросплетениях.
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§ bgb
Re: Кто стучится в дверь ко мне?
bgb


(Пользователи)
Сообщений: 3768
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 07.12.17 - 23:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
поверил счетчик. в акте поверки отражены показания. но все коммунальщики считают обязательным перепроверить: вдруг поверщик в сговоре с клиентом? для этого в рабочее время вам заряжают контролера со словами: ждите в течение дня.
все, бросай работу и жди его. конечно, все помои выливают на этих бедолаг-контролеров.
а те еще пломбы должны поменять старые на новые.
- а что это дает?
- не знаем, но начальство так распорядилось.
мне тоже жалко контролеров и я тоже на них зол...
Профайл

ну не знаю
Re: Кто стучится в дверь ко мне?




Отправлено: 07.12.17 - 23:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:
поверил счетчик. в акте поверки отражены показания

Правильно всё же проверка ;-) поверка, это юстиция или калибровка. Но не снятие показаний. Для поверки счётчик отправляют в лабораторию 8-)

Маркс
Re: Кто стучится в дверь ко мне?




Отправлено: 08.12.17 - 08:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Ко мне - раз в год.

Типа белая кость, голубая кровь?

§ Victor Yang
Re: Кто стучится в дверь ко мне?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9909
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 08.12.17 - 08:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Типа белая кость, голубая кровь?

Понятия не имею, почему так.
Профайл
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