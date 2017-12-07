NG.kz В Минтруда рассказали, какие многодетные семьи могут лишиться пособия в 2018 году



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 17:25 Получая обусловленную помощь по АСП нового формата, казахстанцы должны выполнять определённые условия по социальному контракту с государством. С 1 января 2018 года в Казахстане внедряют адресную социальную помощь (АСП) нового формата, которая разделена на два вида – безусловная и обусловленная помощь.

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