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§ NG.kz
В Минтруда рассказали, какие многодетные семьи могут лишиться пособия в 2018 году
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30698
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.12.17 - 17:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Получая обусловленную помощь по АСП нового формата, казахстанцы должны выполнять определённые условия по социальному контракту с государством. С 1 января 2018 года в Казахстане внедряют адресную социальную помощь (АСП) нового формата, которая разделена на два вида – безусловная и обусловленная помощь.
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§ сайлау курманов
Re: В Минтруда рассказали, какие многодетные семьи могут...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2440
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 07.12.17 - 17:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
можно ли тех аборигенов что стоят на пятачке в поисках ежедневного заработка считать попавшими в трудную жизненную ситуацию???
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§ 112
Re: В Минтруда рассказали, какие многодетные семьи могут...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7760
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.12.17 - 17:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мамашкам и папашкам делать нечего больше будет, как заключать какие то контракты так, как будто это их работа или они рожают объект налогообложения, раба..
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Мама
Re: В Минтруда рассказали, какие многодетные семьи могут...




Отправлено: 08.12.17 - 08:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А размер пособия какой будет?
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