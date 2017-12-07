/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Этого вообще не должно быть!» - акимы заявляют, что никого не принуждают к подписке на СМИ 		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 3 из 3«123
§ NG.kz
«Этого вообще не должно быть!» - акимы заявляют, что никого не принуждают к подписке на СМИ
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30698
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.12.17 - 11:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пока антимонопольщики проводят расследование по поводу активного участия представителя власти в подписной кампании в Костанайском районе, читатель «НГ» сообщил о еще одном факте - в Денисовском районе.
Читать новость

§ berdan
Re: «Этого вообще не должно быть!» - акимы заявляют, что никого...
berdan


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 70
Регистрация: 06.01.08
Отправлено: 07.12.17 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

На железке более расширенные рекомендации :-P
Профайл

§ Victor Yang
Re: «Этого вообще не должно быть!» - акимы заявляют, что никого...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9909
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 07.12.17 - 16:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
berdan:
На железке более расширенные рекомендации

Да уж. Даже такие письма - не железный аргумент. Тут только генеральная прокуратура может помочь.
Профайл

§ Алиса
Re: «Этого вообще не должно быть!» - акимы заявляют, что никого...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3848
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 07.12.17 - 16:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
berdan:
На железке

Зато почитайте обоснование необходимости подписки: все возрастающее значение периодической печати в информированности населения о событиях в мире, обществе и политике государства, а также для развития внутрикорпоративных коммуникаций среди работников АО "НК КТЖ"!!!
О как!!! Все электронные СМИ - это уже отстой. Именно бумажные сегодня выходят на первый план и за ними будущее)))) О важности для населения - я вообще промолчу. Круче советских лозунгов :lol: :lol: :lol:
Профайл

§ КГСПС
Re: «Этого вообще не должно быть!» - акимы заявляют, что никого...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 267
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 07.12.17 - 17:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
все возрастающее значение периодической печати в информированности населения

А как же цифровизация, за которой бдит лично президент?
Профайл

У нас
Re: «Этого вообще не должно быть!» - акимы заявляют, что никого...




Отправлено: 07.12.17 - 19:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А у нас прямо в учительской висит приказ о том, что надо выписать газеты. И на совещаниях прямо ругают тех, кто не выписал и фамилии называют и директор ругает.

§ 43
Re: «Этого вообще не должно быть!» - акимы заявляют, что никого...
43


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 368
Регистрация: 20.08.11
Отправлено: 07.12.17 - 23:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И мне на работу приходили такие "письма счастья" и даже с акимата звонили и пытались что-то лепетать про поддержку политики президента и пр. нурлыкун. Письма сразу в урну, а дамочек из акимата за 5 минут ставил на место. Знал бы, что это со временем эти письма станут уликами - сохранил бы для антикоррупционщиков.
Профайл

§ Алиса
Re: «Этого вообще не должно быть!» - акимы заявляют, что никого...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3848
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 07.12.17 - 23:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
А как же цифровизация, за которой бдит лично президент?

И я задалась этим же вопросом :-o
Профайл

житель
Re: «Этого вообще не должно быть!» - акимы заявляют, что никого...




Отправлено: 08.12.17 - 07:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какая цифровизация? Вы оцените заботу ждановсконо акима о ликвидации информационного голода))) ржал полчаса)) а вы в школе чего сидите? Если это прям приказ висит фоткайте м высылайте антикоррупционщмками! Можно и анонимно наверное...
Ответить 
Страница 3 из 3«123
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 28, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 27
Зарегистрированные пользователи: Медный

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 172
Пользователей: 2
Всего: 174

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх