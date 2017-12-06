Цитата: Житель:

то неподкупный орган в РК? На счёт органа согласен,а неподкупность там не живёт,они и подкупают и подкупаются и продаются как и все как органы так и службы в РК.На счёт кристальности может сказать и спорить со слюнями только человек работающий в этом органе,пока его не уволят или не посадят за взятку.

Я еще не помню ни одного случая, по крайней мере у нас, что бы прокурорского работника, сажали за взятку, может быть просто компанию по ним не объявляли?