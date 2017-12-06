безумец Re: С 1 января казахстанцы не смогут забирать всю пенсию сразу #35







Отправлено: - 00:24 в 60 лет живя на южной стороне государства можно потихоньку дожить до пенсии,по северу в 65 - 68 можно спокойно в иной мир отойти,государство отлично понимает ,что не все доживут ,10 процентов ежемесячных отчислений с зарплаты на протяжении всего стажа является законным грабежом при постоянных изменениях в пенсионной системе,в 50 лет трудоспособность организма подавляется его старением,покажите старого механизатора или сварщика , у которого отличное зрение,нет одышки и все зубы на месте,,при всем при этом он как работник должен полноценно выполнять свои трудовые обязательства,,а возьмите пенсионера МВД или военного,которые 25-30 лет строго следили за своим здоровьем с помощью государства - у всех отличная пенсия и возможность дальнейшего трудоустройства в таком же щадящем санаторном режиме работы,,была бы моя воля - всех у кого по трудовой книжке тяжелый физический труд более 25 лет ,отправлял бы на пенсию к 50 годам,, дворники ,водители,слесари достойны пенсии и в 60 лет,,мы живем не в курортных климатических условиях ,чтобы полноценно при старости работать