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§ NG.kz
Костанайская областная Ассамблея народа Казахстана отчиталась о своей работе
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30698
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.12.17 - 21:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заместитель председателя областной АНК Мажит ШУЛЕНОВ сообщил о кадровых изменениях в составе совета Ассамблеи и отчитался о реализации поручений президента РК. "За 11 месяцев 2017 года областная Ассамблея провела 158 мероприятий с охватом более 30 тыс. человек", - отметил он.
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Карамерген
Re: Костанайская областная Ассамблея народа Казахстана...




Отправлено: 07.12.17 - 21:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А чего ономасты не выступили с докладом? Сразу бы и посмотрели на Цитата:
пропаганду патриотизма
)))

§ сайлау курманов
Re: Костанайская областная Ассамблея народа Казахстана...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2440
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 07.12.17 - 22:58
Комментарий удален модератором.
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borisvolley@mail.ru
Re: Костанайская областная Ассамблея народа Казахстана...




Отправлено: 07.12.17 - 23:09
Комментарий удален модератором.

гость
Re: Костанайская областная Ассамблея народа Казахстана...




Отправлено: 07.12.17 - 23:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кстате, а где сын "акопяна"? кто в курсе, тот поймет, раньше часто с ним пересекался

как то не так
Re: Костанайская областная Ассамблея народа Казахстана...




Отправлено: 07.12.17 - 23:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В регионе работают 9 воскресных школ, в которых костанайцы изучают украинский, корейский, татарский, азербайджанский, немецкий, армянский и другие языки.
почему не откроют воскресные школы, для изучения Русского языка, вроде почти 20% Русского населения, а воскресных школ нет.

Вместе мы сила
Re: Костанайская областная Ассамблея народа Казахстана...




Отправлено: 07.12.17 - 23:49
Комментарий удален модератором.

57
Re: Костанайская областная Ассамблея народа Казахстана...




Отправлено: 08.12.17 - 00:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мы, народ Казахстана,
объединенный общей исторической судьбой,
созидая государственность на исконной казахской земле,
сознавая себя миролюбивым гражданским обществом,
приверженным идеалам свободы, равенства и согласия,
желая занять достойное место в мировом сообществе,
осознавая свою высокую ответственность
перед нынешним и будущими поколениями,

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Re: Костанайская областная Ассамблея народа Казахстана...




Отправлено: 08.12.17 - 03:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в этом году дом дружбы наканец то зароботал
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