как то не так Re: Костанайская областная Ассамблея народа Казахстана... #5







Отправлено: - 23:36 В регионе работают 9 воскресных школ, в которых костанайцы изучают украинский, корейский, татарский, азербайджанский, немецкий, армянский и другие языки.

почему не откроют воскресные школы, для изучения Русского языка, вроде почти 20% Русского населения, а воскресных школ нет.