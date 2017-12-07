Далёкий Re: Ирина Смирнова: Программа трехъязычия не оправдает ожидания #39







Отправлено: - 22:16 В школьные годы изучал французский, 6 или 7 лет вплоть до выпускного. Помню как в изнасилованном мозгу после этих уроков не оставалось места для чего-то еще, мы были просто выжаты нашим педагогом. А в итоге в голове задержалось два десятка слов, которые уже не смогу соединить в предложение, и глупая песенка про паровозик... Искренне жаль время, потраченное впустую. Потрать я это время на информатику, и кто знает, может тогда фейсбук был бы made in KZ, или LINUX KAZBUNTU появился бы... Ну не каждому дана способность к изучению языков...