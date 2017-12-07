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≡ Ирина Смирнова: Программа трехъязычия не оправдает ожидания		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Ирина Смирнова: Программа трехъязычия не оправдает ожидания
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30698
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.12.17 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Программа развития трехъязычия, на которую казахстанские власти направили в 2016-2017 годах 11 млрд тенге и на которую в 2018-2020 годах планируют выделить еще 19,5 млрд тенге, оказалась неэффективной.
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§ Медный
Re: Ирина Смирнова: Программа трехъязычия не оправдает ожидания
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1428
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 07.12.17 - 18:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Жора:
переводчик и учитель английского это совсем две разные вещи

вот это открытие!!!! Сколько ей тогда было? надеюсь она смогла отойти от пережитого и понятого?
Извиняюсь, если звучит грубо. Но сие "открытие" всем должно быть очевидно
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§ Медный
Re: Ирина Смирнова: Программа трехъязычия не оправдает ожидания
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1428
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 07.12.17 - 18:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Жора:
нет же Русской, Казахской физики, химии, биологии все пришло от туда, не мы создатели этих предметов.

Жора ты когда что-то говоришь такое... на кого рассчитываешь?
Была у нас сильная (осталась какая есть) своя физика и химия и биология была... и да не мы их зачинатели, но последователи и творцы-продолжатели мы.
так что твой посыл очевидная манипуляция ;-)

[Исправлено: Медный, 07.12.2017 - 18:48]
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§ 112
Re: Ирина Смирнова: Программа трехъязычия не оправдает ожидания
112


(Пользователи)
Сообщений: 7760
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.12.17 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Была у нас сильная (осталась какая есть) своя физика и химия и биология была

Зачем врешь то?
Ты биолог, математик, либо физик?
Когда это она у вас была?
Если и была, то только у отдельных личностей, типа Ломоносова.
Ко всем остальным как и к тебе, эти предметы не имеют ничего общего..
Так, дважды два если только на калькуляторе сосчитать..
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§ 112
Re: Ирина Смирнова: Программа трехъязычия не оправдает ожидания
112


(Пользователи)
Сообщений: 7760
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.12.17 - 18:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По биологии, по химии и физике у нас сидели всегда только молодые после института..
По химии ей вообще 19 лет было, на 3 года старше нас..
Мы там какой то нитрат воровали постоянно, когда в воду кидаешь, он начинает гореть..
Так что не нужно сочинять о моем времени..
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Я
Re: Ирина Смирнова: Программа трехъязычия не оправдает ожидания




Отправлено: 07.12.17 - 19:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Жора:
не мы создатели этих предметов.

Не вы, и это обнадёживает

учеб ник
Re: Ирина Смирнова: Программа трехъязычия не оправдает ожидания




Отправлено: 07.12.17 - 19:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
боюсь молодой даже "отсвечивать/мерцать" нечем будет в сравнении со "старой " советской

а вы не бойтесь.
нынешняя молодежь гораздо лучше и в большем количестве представителей владеет английским чем ваше поколение.

учеб ник
Re: Ирина Смирнова: Программа трехъязычия не оправдает ожидания




Отправлено: 07.12.17 - 19:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
Иностранный язык в вузах изучали как средство общения

какого общения?
кого с кем?
учили его в вузах чтобы инженер умел читать иностранные научно-технические журналы, черпать из них новинки науки и техники чтобы потом повторить то же самое и сказать что это он придумал.
общения с иностранцами носителями английского и немецкого языков при жизни за железным занавесом не было в принципе.
разве что у считаных академиков выезжавших в сопровождении нескольких кгбшников на зарубежный симпозиум пару раз в год.

Просто так
Re: Ирина Смирнова: Программа трехъязычия не оправдает ожидания




Отправлено: 07.12.17 - 19:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Была у нас сильная (осталась какая есть) своя физика и химия и биология была.

там нет ни одного термина, на Русском и Казахском языке, там нет ни одной формулы или теоремы, так что там нечего переводить.

Далёкий
Re: Ирина Смирнова: Программа трехъязычия не оправдает ожидания




Отправлено: 07.12.17 - 21:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интереса ради, глянул список стран с двумя и более официальными языками. В основном два языка имеют статус официальных. А вот страны с тремя и более языками мягко говоря это в основном развивающиеся страны. Или , если точнее, еще не начавшие развиваться... Ну если уж так важно перейти на английский в след за латиницей, то от чего-то прийдется отказаться... Иначе ничего хорошего из этого мультиязычия не выйдет, кроме перманентного раскола между языковыми группами. По-простому - не потянут люди три языка, тут хоть бы на одном научиться писать без ошибок...

Далёкий
Re: Ирина Смирнова: Программа трехъязычия не оправдает ожидания




Отправлено: 07.12.17 - 22:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В школьные годы изучал французский, 6 или 7 лет вплоть до выпускного. Помню как в изнасилованном мозгу после этих уроков не оставалось места для чего-то еще, мы были просто выжаты нашим педагогом. А в итоге в голове задержалось два десятка слов, которые уже не смогу соединить в предложение, и глупая песенка про паровозик... Искренне жаль время, потраченное впустую. Потрать я это время на информатику, и кто знает, может тогда фейсбук был бы made in KZ, или LINUX KAZBUNTU появился бы... Ну не каждому дана способность к изучению языков...

§ Алиса
Re: Ирина Смирнова: Программа трехъязычия не оправдает ожидания
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3848
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 07.12.17 - 22:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
учеб ник:
а вы не бойтесь.

дык я ж не за знание/владение "языком" "боюсь" а в целом за их знания и умения. Поверьте знаю о чем говорю.
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Товарищ Ын
Re: Ирина Смирнова: Программа трехъязычия не оправдает ожидания




Отправлено: 07.12.17 - 23:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смелая женщина!
Намного смелее, чем все министры, сенаторы и мажилисмены, вместе взятые.

Нади
Re: Ирина Смирнова: Программа трехъязычия не оправдает ожидания




Отправлено: 08.12.17 - 00:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодец! Хоть кто-то озвучил действительную проблему нынешнего образования и бестолковую трату денег!

§ Медный
Re: Ирина Смирнова: Программа трехъязычия не оправдает ожидания
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1428
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 08.12.17 - 01:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну так... для тех кто не знает своей истории
:lol:
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§ Медный
Re: Ирина Смирнова: Программа трехъязычия не оправдает ожидания
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1428
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 08.12.17 - 01:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Далее 8-)
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