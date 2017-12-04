бывшая ТАРАНовская Re: Аким Тарановского района Бакберген Утеулин уволился по... #19







Отправлено: - 10:47 Цитата: Жаль его бился бился и сдулся как то вяло бился...нехотя...дорога от Таран до Набережного какая??? колеса можно поотрывать, даже днем...кое как налепили соплей возле моста...а в Майской балке что творится, проблему решили, установкой знака ОБГОН ЗАПРЕЩЕН, на проблемном участке...так как и обо что он бился...?? в 1 км от Таран, действуйщий асфальтный завод...продукцией которого закатали весь Рудный...а для района не нашли, несколько кг низкокачественного асфальта, залатать эти ямы...так что, " не нужно бабушку лохматить"..что бился....таких очевидных фактов, полно, если проехать по Таран...я не часто там бываю, но сразу видно...