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≡ Аким Тарановского района Бакберген Утеулин уволился по собственному желанию		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Аким Тарановского района Бакберген Утеулин уволился по собственному желанию
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30698
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.12.17 - 14:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Информацию подтвердили в орготделе акимата Тарановского района. Последним днем работы Утеулина было 30 ноября. Сейчас исполняет обязанности первого руководителя заместитель акима Мирас Ахметов.
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Танцор
Re: Аким Тарановского района Бакберген Утеулин уволился по...




Отправлено: 04.12.17 - 21:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати, я уроженец Тобол, за дорогу в Тоболе трижды выделенные средства уехали в обл бюджет! Баклажан поверь мне я на совещании присутствовал! Жаль его бился бился и сдулся

Фальшивый критик
Re: Аким Тарановского района Бакберген Утеулин уволился по...




Отправлено: 04.12.17 - 22:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я скажу так: как аким района он отработал неплохо, было видно что старался, скорее всего из за новых современных государственных веяний уволился.

Баклажан
Re: Аким Тарановского района Бакберген Утеулин уволился по...




Отправлено: 04.12.17 - 23:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Извините но с должности акима района просто так не уходят. Что то случилось экстренное раз приходится уходить. Не тарановка а ИП Утеулин

Aron
Re: Аким Тарановского района Бакберген Утеулин уволился по...




Отправлено: 05.12.17 - 04:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За слова нужно отвечать!

бывшая ТАРАНовская
Re: Аким Тарановского района Бакберген Утеулин уволился по...




Отправлено: 05.12.17 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Жаль его бился бился и сдулся
как то вяло бился...нехотя...дорога от Таран до Набережного какая??? колеса можно поотрывать, даже днем...кое как налепили соплей возле моста...а в Майской балке что творится, проблему решили, установкой знака ОБГОН ЗАПРЕЩЕН, на проблемном участке...так как и обо что он бился...?? в 1 км от Таран, действуйщий асфальтный завод...продукцией которого закатали весь Рудный...а для района не нашли, несколько кг низкокачественного асфальта, залатать эти ямы...так что, " не нужно бабушку лохматить"..что бился....таких очевидных фактов, полно, если проехать по Таран...я не часто там бываю, но сразу видно...

Гость
Re: Аким Тарановского района Бакберген Утеулин уволился по...




Отправлено: 05.12.17 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну посмотрим как новый аким заасфальтирует весь район) Странные такие, что человеку просто так уволиться нельзя :-x прям новость дня)

бывшая ТАРАНовская
Re: Аким Тарановского района Бакберген Утеулин уволился по...




Отправлено: 05.12.17 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
что человеку просто так уволиться нельзя :-x
давайте Вы, не будете льстить...сами себе...не для кого в Таран не секрет, почему уволился Аким...а тем более для работников ГосСлужбы....все знаю конкретную причину, данного поступка

Гость
Re: Аким Тарановского района Бакберген Утеулин уволился по...




Отправлено: 05.12.17 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну Вас прям не понять, то Вы утверждаете что редко бываете в районе, то прям в курсе всех подробностей. Куда нам то, простым смертным, до просвещенных😂
Не нужно бить в грудь и доказывать свою правоту. Ушёл и ушёл, главное новый придёт! В срочном порядке необходимо, чтоб область с вами согласовала, мало ли опять Вам не по нраву придётся)

бывшая ТАРАНовская
Re: Аким Тарановского района Бакберген Утеулин уволился по...




Отправлено: 05.12.17 - 21:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В срочном порядке необходимо, чтоб область с вами согласовала, мало ли опять Вам не по нраву придётся)
не извольте беспокоиться, они еще утром звонили...вопрос решен..наберитесь терпения ;-)

Проходимец
Re: Аким Тарановского района Бакберген Утеулин уволился по...




Отправлено: 06.12.17 - 02:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Бывшая ТАРАНовская" самая умная😂 Почему же Вы сами тогда не у руля?

Баклажан
Re: Аким Тарановского района Бакберген Утеулин уволился по...




Отправлено: 06.12.17 - 08:15
Комментарий удален модератором.

бывшая ТАРАНовская
Re: Аким Тарановского района Бакберген Утеулин уволился по...




Отправлено: 06.12.17 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
"Бывшая ТАРАНовская" самая умная😂
Вы проходите...проходите..мимо ;) товарищЪ ПРОХОДИМЕЦ ;-)
Цитата:
Почему же Вы сами тогда не у руля?
утолю Ваше любопытство, скажу Вам честно....плохо подстрижена...и речь английская, хромает...куда уж мне...с такими то изьянами...есть люди более достойные... :-P

Баклажан
Re: Аким Тарановского района Бакберген Утеулин уволился по...




Отправлено: 06.12.17 - 17:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Время покажет что и кто в чем виноват.

Киндришов
Re: Аким Тарановского района Бакберген Утеулин уволился по...




Отправлено: 07.12.17 - 23:11
Комментарий удален модератором.

Гость
Re: Аким Тарановского района Бакберген Утеулин уволился по...




Отправлено: 07.12.17 - 23:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жалко, что ушёл. Энергичный и деятельный аким был!
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