такая защита нам не нужна Re: На «встрече без галстуков» аким Костанайской области... #10







Отправлено: - 23:28 Цитата: 57+:

Из старых один Укин, куда подевались Князев, Димеденко, Корнев, Ленивцевы и др. то же могли бы поделиться с молодежью своим опытом жизни, молодежь конечно не помнит их но они то же когда то гремели, правда по бумажке, но все же то же бывали и дельные идей, должна же быть преемственность поколении

да... убежали, бросив всех, а ведь, на них так надеялся народ... эх...