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≡ На «встрече без галстуков» аким Костанайской области рассказал молодежи о своих методах борьбы с коррупцией		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
На «встрече без галстуков» аким Костанайской области рассказал молодежи о своих методах борьбы с коррупцией
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30698
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.12.17 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Когда я в 2015 году приехал в область, вы знаете, какие были случаи: «большое акиматовское дело», другие негативные примеры. Поэтому первым делом надо было правильно поставить кадры, - вспоминал Архимед Мухамбетов.

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[Исправлено: Rexyn, 07.12.2017 - 16:21]

Народный контроль
Re: На «встречу без галстуков» аким Костанайской области...




Отправлено: 07.12.17 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вау,себя вижу на фото!

Житель
Re: На «встречу без галстуков» аким Костанайской области...




Отправлено: 07.12.17 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самый лучший метод борьбы с коррупцией это её возглавить,у нас работает этот метод 100 %.

12
Re: На «встрече без галстуков» аким Костанайской области...




Отправлено: 07.12.17 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да уж в Убаганский район долго акима искали, в итоге назначили конечно но говорят конкуренция была страшная, на кону ларек жалгас и бочка с газом там по моему опасно заправляться

57+
Re: На «встрече без галстуков» аким Костанайской области...




Отправлено: 07.12.17 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из старых один Укин, куда подевались Князев, Димеденко, Корнев, Ленивцевы и др. то же могли бы поделиться с молодежью своим опытом жизни, молодежь конечно не помнит их но они то же когда то гремели, правда по бумажке, но все же то же бывали и дельные идей, должна же быть преемственность поколении

Барабанщик
Re: На «встрече без галстуков» аким Костанайской области...




Отправлено: 07.12.17 - 17:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С таким же успехом, надо было вообще во дворце Пионеров выступить и обсудить тему.

Гость
Re: На «встрече без галстуков» аким Костанайской области...




Отправлено: 07.12.17 - 20:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рассказывать придворным НПО о борьбе с коррупцией? Ну-ну.

Народный контроль
Re: На «встрече без галстуков» аким Костанайской области...




Отправлено: 07.12.17 - 20:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
57+:
Корнев, Ленивцев

Обосновались в Краснодаре! Элитные имеют коттеджи. А про остальных не знаю.

Гость
Re: На «встрече без галстуков» аким Костанайской области...




Отправлено: 07.12.17 - 22:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Архимед алга!

§ drakon
Re: На «встрече без галстуков» аким Костанайской области...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12807
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.12.17 - 23:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
57+:
куда подевались Князев, Димеденко,

Про Енязева - не знаю, а Демиденко вроде-
умер в Москве... 8-)
Профайл

такая защита нам не нужна
Re: На «встрече без галстуков» аким Костанайской области...




Отправлено: 07.12.17 - 23:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
57+:
Из старых один Укин, куда подевались Князев, Димеденко, Корнев, Ленивцевы и др. то же могли бы поделиться с молодежью своим опытом жизни, молодежь конечно не помнит их но они то же когда то гремели, правда по бумажке, но все же то же бывали и дельные идей, должна же быть преемственность поколении

да... убежали, бросив всех, а ведь, на них так надеялся народ... эх...
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