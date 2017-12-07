bgb Re: Кто стучится в дверь ко мне? #30





(Пользователи) Сообщений: 3768

Регистрация: 23.05.12 (Пользователи) Отправлено: - 23:18 поверил счетчик. в акте поверки отражены показания. но все коммунальщики считают обязательным перепроверить: вдруг поверщик в сговоре с клиентом? для этого в рабочее время вам заряжают контролера со словами: ждите в течение дня.

все, бросай работу и жди его. конечно, все помои выливают на этих бедолаг-контролеров.

а те еще пломбы должны поменять старые на новые.

- а что это дает?

- не знаем, но начальство так распорядилось.

мне тоже жалко контролеров и я тоже на них зол...