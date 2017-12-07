57+ Re: На «встрече без галстуков» аким Костанайской области... #4







Отправлено: - 17:26 Из старых один Укин, куда подевались Князев, Димеденко, Корнев, Ленивцевы и др. то же могли бы поделиться с молодежью своим опытом жизни, молодежь конечно не помнит их но они то же когда то гремели, правда по бумажке, но все же то же бывали и дельные идей, должна же быть преемственность поколении