Алиса Re: «Этого вообще не должно быть!» - акимы заявляют, что никого... #32





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3847

Регистрация: 21.06.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:11 Цитата: berdan:

На железке

Зато почитайте обоснование необходимости подписки: все возрастающее значение периодической печати в информированности населения о событиях в мире, обществе и политике государства, а также для развития внутрикорпоративных коммуникаций среди работников АО "НК КТЖ"!!!

О как!!! Все электронные СМИ - это уже отстой. Именно бумажные сегодня выходят на первый план и за ними будущее)))) О важности для населения - я вообще промолчу. Круче советских лозунгов