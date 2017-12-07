В конце октября в социальных сетях появились ролики из этого района. В них - заляпанные белой грязью легковушки, машины в клубах асбестовой пыли, идущие по дороге рядом с большегрузами, перевозящими руду. Читать статью
Вы сейчас опубликовали сведения об экологическом преступлении!
Отходы асбеста являются опасными отходами и принадлежат к 4 и 3 группам опасных отходов, подлежащих захоронению с соблюдением правил обращения с такими отходами.
Ситуация когда дорога, посыпана асбестом, и концентрация пыли настолько высока, что машины трудно отмыть - содержит признаки экологического преступления и нанесения вреда здоровью жителей.
Асбест - КАНЦЕРОГЕН!
Он способен вызывать заболевания у людей предрасположенных к онкологии - это доказано давно. Добыча некоторых видов асбеста запрещена и прекращена в РФ. Кроме хризотил-асбеста, который содержит волокна менее подверженные пылению. В случае как раз появления на дороге без покрытия в качестве подсыпки верхнего слоя асбест будет перемолот в пыль!
Что теперь делать с дорогой, разнесенным асбестом по неселённым пунктам и с грунтовыми водами нужно спрашивать у экологов и людей работающих с экологическими преступлениями.
К слову. Вся продукция из асбеста находится в связанном состоянии. Например в шифере с плотной связке с цементом. В асботрубах в связке с высокого качества цементами и эти трубы не могут применяться для целей питьевых водопроводов. Только стоки, кабель и технические водопроводы.
В соседнем государстве обращение с отходами нормируется. Федеральным законом: "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ, Федерального закона "Об отходах производства и потребления" от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ, санитарных правил "Работа с асбестом и асбестсодержащими материалами. СанПиН 2.2.3.757-99", Конвенции МОТ по асбесту, 1986 (N 162), и Рекомендации, 1986 (N 172).
Кроме того нормируются Комиссией по госсанэпиднормированию при Минздраве России (протокол N 15 от 21.11.02). Утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 января 2003 г. Введены в действие с 1 апреля 2003 г.
Несколько строк в цитирование:
Цитата:
2.1. Асбест - собирательное название волокнистых минералов класса силикатов двух видов: хризотил-асбест и амфибол-асбест (актинолит, амозит, антофиллит, крокидолит, тремолит и др.). Добыча и переработка амфиболовых асбестов прекращена в России с 90-х годов. Используется только хризотил-асбест.
Документами нормируются и безопасные приёмы работы и требования к работе с отходами, требования к размещению, хранению, вплоть до изоляции от грунтовых вод!
ок мне вынесли предупреждение и теперь мой базар фильтруют.
за разработку месторождения акимату можно будет красиво отчитаться, поэтому, если бы там было жилье его бы снесли еще вчера. с дорогой будет так: бурбасы сначала немного засыпят, а потом плюнут и забудут.
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