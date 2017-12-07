Серый волк Re: Пять не превратятся в тринадцать? #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9210

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 01:31 Вы сейчас опубликовали сведения об экологическом преступлении!



Отходы асбеста являются опасными отходами и принадлежат к 4 и 3 группам опасных отходов, подлежащих захоронению с соблюдением правил обращения с такими отходами.



Ситуация когда дорога, посыпана асбестом, и концентрация пыли настолько высока, что машины трудно отмыть - содержит признаки экологического преступления и нанесения вреда здоровью жителей.



Асбест - КАНЦЕРОГЕН!



Он способен вызывать заболевания у людей предрасположенных к онкологии - это доказано давно.

Добыча некоторых видов асбеста запрещена и прекращена в РФ.

Кроме хризотил-асбеста, который содержит волокна менее подверженные пылению.

В случае как раз появления на дороге без покрытия в качестве подсыпки верхнего слоя асбест будет перемолот в пыль!



Что теперь делать с дорогой, разнесенным асбестом по неселённым пунктам и с грунтовыми водами нужно спрашивать у экологов и людей работающих с экологическими преступлениями.



К слову. Вся продукция из асбеста находится в связанном состоянии. Например в шифере с плотной связке с цементом. В асботрубах в связке с высокого качества цементами и эти трубы не могут применяться для целей питьевых водопроводов. Только стоки, кабель и технические водопроводы.



В соседнем государстве обращение с отходами нормируется.

Федеральным законом: "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ, Федерального закона "Об отходах производства и потребления" от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ, санитарных правил "Работа с асбестом и асбестсодержащими материалами. СанПиН 2.2.3.757-99", Конвенции МОТ по асбесту, 1986 (N 162), и Рекомендации, 1986 (N 172).



Кроме того нормируются Комиссией по госсанэпиднормированию при Минздраве России (протокол N 15 от 21.11.02). Утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 января 2003 г.

Введены в действие с 1 апреля 2003 г.



Несколько строк в цитирование:



Цитата: 2.1. Асбест - собирательное название волокнистых минералов класса силикатов двух видов: хризотил-асбест и амфибол-асбест (актинолит, амозит, антофиллит, крокидолит, тремолит и др.). Добыча и переработка амфиболовых асбестов прекращена в России с 90-х годов. Используется только хризотил-асбест.



Документами нормируются и безопасные приёмы работы и требования к работе с отходами, требования к размещению, хранению, вплоть до изоляции от грунтовых вод!



Документация по асбестовым отходам



[Исправлено: Серый волк, 06.12.2017 - 22:34]