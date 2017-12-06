/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Опять коррупционер?		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Опять коррупционер?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30698
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.12.17 - 23:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня часов в 5 вечера был свидетелем задержания возле городской прокуратуры очередного взяточника.Задержали темную Тойоту Камри,был человек в наручниках,черный пакет,следователи в перчатках.Часам к 18 все разЪехались.
Читать новость

поднадзорный
Re: Опять коррупционер?




Отправлено: 06.12.17 - 23:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наверное кто то пытался подкупить, но ошибся адресом, прокуратура единственный неподкупный орган в РК.

Ватсон
Re: Опять коррупционер?




Отправлено: 07.12.17 - 01:41
Комментарий удален модератором.

Житель
Re: Опять коррупционер?




Отправлено: 07.12.17 - 06:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто неподкупный орган в РК? На счёт органа согласен,а неподкупность там не живёт,они и подкупают и подкупаются и продаются как и все как органы так и службы в РК.На счёт кристальности может сказать и спорить со слюнями только человек работающий в этом органе,пока его не уволят или не посадят за взятку.

Михо
Re: Опять коррупционер?




Отправлено: 07.12.17 - 10:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Житель:
то неподкупный орган в РК? На счёт органа согласен,а неподкупность там не живёт,они и подкупают и подкупаются и продаются как и все как органы так и службы в РК.На счёт кристальности может сказать и спорить со слюнями только человек работающий в этом органе,пока его не уволят или не посадят за взятку.

Я еще не помню ни одного случая, по крайней мере у нас, что бы прокурорского работника, сажали за взятку, может быть просто компанию по ним не объявляли?

§ сайлау курманов
Re: Опять коррупционер?
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2440
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 07.12.17 - 10:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а меня в прошлые года регулярно вызывали в БЮРО по борьбе с коррупцией , в прошлом финпол , все допрашивали , что беспокоит, кто домогается , а нынче уже как два года тишина
Профайл Посетить вебсайт

Наблюдатель
Re: Опять коррупционер?




Отправлено: 07.12.17 - 10:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Проходил мимо. Это не сотрудник прокураты. Он был в гражданской форме....

гость
Re: Опять коррупционер?




Отправлено: 07.12.17 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
там хватает и других госучреждений. не факт что прокуроры. слышал что взяли кого из полицейских.

Горожанин
Re: Опять коррупционер?




Отправлено: 07.12.17 - 10:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Житель, Вы так уверенно говорите, как будто сами подкупали кого-то )))

Асл
Re: Опять коррупционер?




Отправлено: 07.12.17 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Там точно не прокурорского приняли а полицейского, инфа 100% п.с. Ванга

* drakon
Re: Опять коррупционер?
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12807
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.12.17 - 22:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Михо:
Я еще не помню ни одного случая, по крайней мере у нас, что бы прокурорского работника, сажали за взятку,

Сегодня в Степногорске - задержали прокурора,
за взятку в 2 000 000 тенге... 8-) :-o
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 48, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 46
Зарегистрированные пользователи: skalgri, drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 172
Пользователей: 1
Всего: 173

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх