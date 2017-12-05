NG.kz После публикации "НГ" полицейские нашли водителя, которая чуть не сбила женщину с коляской в Костанае



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 10:23 29 ноября пользователь сайта под ником Владимир выложил на сайте ng.kz в рубрике "Народные новости" запись видеорегистратора, на которой видно, как автомобиль Lifan на ул. Каирбекова в Костанае чуть не сбил женщину с коляской.

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