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≡ После публикации "НГ" полицейские нашли водителя, которая чуть не сбила женщину с коляской в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
После публикации "НГ" полицейские нашли водителя, которая чуть не сбила женщину с коляской в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30698
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.12.17 - 10:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
29 ноября пользователь сайта под ником Владимир выложил на сайте ng.kz в рубрике "Народные новости" запись видеорегистратора, на которой видно, как автомобиль Lifan на ул. Каирбекова в Костанае чуть не сбил женщину с коляской.
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§ пешеход
Re: После публикации "НГ" полицейские нашли водителя,...
пешеход


(Пользователи)
Сообщений: 77
Регистрация: 18.08.16
Отправлено: 05.12.17 - 19:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Господа, в данном видеоролике нет ДТП, т.к. согласно ПДД РК при ДТП должно быть причинение ущерба. В данном случае ущерб никому не причинен, только самой себе (похоже как отлетело зеркало). А водителю Газели от зеркала вряд ли помяло кузов.
Профайл

осведомленный
Re: После публикации "НГ" полицейские нашли водителя,...




Отправлено: 05.12.17 - 22:07
Комментарий удален модератором.

Желтый
Re: После публикации "НГ" полицейские нашли водителя,...




Отправлено: 07.12.17 - 22:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На видеозаписи видно, как Лифан на большой скорости маневрирует между машинами, не видя пешехода. Пешеходу с коляской повезло, что начал движение на 2-3 секунды позже, а то снесло бы коляску метров на 30...
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