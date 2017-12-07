архимед Re: В Костанае задержан сотрудник полиции, который подозревается... #9







Отправлено: - 22:22 Так и получается! Получил взятку, то сразу же на свободу, возможно уже на штраф накопил таким же путем! Взяточник не успел даже испугаться и сразу: " иди домой, дети ждут, ведь сознался, и сотрудничаешь со следствием, незачем на нары"! Может быть это и правильно со стороны государства! Возникает вопрос: Зачем вообще бороться со взяточничеством, если оно никогда не кончиться, если только штрафовать? Почему не отменить мораторий на смертную казнь для берущим и дающим взятку, а если сознался и пошел на сотрудничество со следствием, осудить к штрафу, дополнительным наказанием лишить гражданства без права восстановления его, без выезда в другие государства! Судя по числу осужденных госслужащих следует, все они по блату или без, идут "служить" в госсорганы, чтобы затем попасться, затем сотрудничать с прокурором, а потом по суду быть оштрафованным! Службой это сложно назвать, это видимо называется не служить, а "брать пока не поймают за руки"! Статистика есть или нет насчет выплаты штрафов осужденными к штрафам! Наверное задолженность перед государством зашкаливает?