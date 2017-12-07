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Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 16:19 4 октября 1957 года был выведен на орбиту первый искусственный спутник Земли. За его запуском следил весь Советский Союз. В Кустанае радиосигналы спутника одними из первых приняли старший техник радиоузла А. Женжера и главный инженер радиотрансляционных сетей Н. Яловенко.

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