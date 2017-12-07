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§ NG.kz
Спутник, полигон и северное сияние
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 30698
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.12.17 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
4 октября 1957 года был выведен на орбиту первый искусственный спутник Земли. За его запуском следил весь Советский Союз. В Кустанае радиосигналы спутника одними из первых приняли старший техник радиоузла А. Женжера и главный инженер радиотрансляционных сетей Н. Яловенко.
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1952
Re: Спутник, полигон и северное сияние




Отправлено: 07.12.17 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
112-й, в каком доме живешь? 8-) :-o :oops:

* bgb
Re: Спутник, полигон и северное сияние
bgb


(Пользователи)
Сообщений: 3767
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 07.12.17 - 22:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Первый взрыв верхних слоев руды на Соколовском руднике

два фото с одним названием. надо исправить!
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