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§ NG.kz
G-ENERGY: европейский сервис для костанайских автомобилистов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30696
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.12.17 - 10:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Костанае открыта первая в городе станция технического обслуживания G-Energy Service. Компания «Газпромнефть - смазочные материалы» успешно развивает международный проект по развитию сети независимых партнерских станций технического обслуживания под брендом G-Energy Service.
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§ лимон
Re: G-ENERGY: европейский сервис для костанайских автомобилистов
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 590
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 07.12.17 - 10:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
интересно, чем их сервис отличается от того-же ойлцентра и автолюкса? маслами? ценами?
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правп
Re: G-ENERGY: европейский сервис для костанайских автомобилистов




Отправлено: 07.12.17 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
на сайте ойлцентр заявлены сервис свечей и бесплатная доливка незамерзайки, чего по факту нет. в принципе я сервисом на ойлцентре доволен.
из любопытсва ради, интерес гоняю, на новом газпромсервисе масла мобил присутствуют?

§ лимон
Re: G-ENERGY: европейский сервис для костанайских автомобилистов
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 590
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 07.12.17 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
правп:
из любопытсва ради, интерес гоняю, на новом газпромсервисе масла мобил присутствуют?


скорее всего свою линейку масел будут предлагать
Профайл

Карамерген
Re: G-ENERGY: европейский сервис для костанайских автомобилистов




Отправлено: 07.12.17 - 21:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
донести до клиентов все преимущества премиального продукта
С чего вдруг новодел безродный, стал премиальным продуктом?))) Сколько им лет? Чем прославились? Насколько мне известно, они только смешиванием занимаются и фасовкой. Присадки все на стороне закупают.

Гость
G-ENERGY: европейский сервис для костанайских автомобилистов




Отправлено: 07.12.17 - 21:32
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