elektron Re: В Костанае полиция ведет досудебное расследование по поводу... #11





(Полноправные пользователи) Сообщений: 485

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:44 Там вообще ситуация другая была.

Цитата: На балконе было два мальчика в куртках. Тот, что упал, пытался залезть на крышу, - рассказали дети. - Потом второй мальчик сказал, что если они на крышу не залезут, то он ему нос разобьет. Мальчик крикнул "Нет!" и второй его толкнул. Тот висел, а мужик внизу его потом поймал.

"Хороший друг", если дети не врут...

Слава богу всё обошлось. И парень в нужный момент на нужном месте оказался. Молодец.



[Исправлено: elektron, 07.12.2017 - 14:46]