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§ NG.kz
Недавно им кричали «Горько!»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30694
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.12.17 - 00:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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Маркс
Re: Недавно им кричали «Горько!»




Отправлено: 07.12.17 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
аргентина -ямайка:
он что дальнобойщик что ли ?

Рикша до Рудного. Конкурент 112-го.

§ Алиса
Re: Недавно им кричали «Горько!»
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3846
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 07.12.17 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Блин, у вас тут почти семейные разборки :lol: :lol: :lol: судя по вашей "беседе":

Цитата:
Цитата: Vital: В смысле некчемные траты? Всмысле,что свадьба не окупается. А эти немалые деньги можно вложить во что-то нужное.
Цитата: Vital: Ты хочешь сказать мне что я придя к тебе с букетом роз , огромных роз. Ты мне скажишь пошел вон за пельмянями в местный магаз?

Виталик,когда в семье на еду не хватает,а ты причапал со своим гербарием,это думаю транжирством называет.

Цитата: kbkz1980:
Ну и куда ты собралась деньги в бухать? Кв есть мащина есть . . нам не 15 лет с нуля. Про еду я ващезабыл как тебя узнал. Начал по утрам 45 км бегать. :lol:


[Исправлено: Алиса, 07.12.2017 - 15:45]
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§ Vital
Re: Недавно им кричали «Горько!»
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5084
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 07.12.17 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аргентина и ямайка и икар . вы почти угодали. Но. Я и только шеф знает меня . . не копайте а то вдруг накопаитесь себе . я один и тольк шеф знает где я и че делаю.
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§ Vital
Re: Недавно им кричали «Горько!»
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5084
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 07.12.17 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Инфа дорогая....
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§ kbkz1980
Re: Недавно им кричали «Горько!»
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3438
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 07.12.17 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Виталик ты сапсем квёленький.
Сейчас лучше на форуме не писать.
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§ Алиса
Re: Недавно им кричали «Горько!»
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3846
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 07.12.17 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Сейчас лучше на форуме не писать.

Лиль, уже поздно советы давать))) Бесполезно))))) Просто читай молча)))
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§ Икар
Re: Недавно им кричали «Горько!»
Икар


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4504
Регистрация: 07.04.12
Отправлено: 07.12.17 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Аргентина и ямайка и икар . вы почти угодали. Но. Я и только шеф знает меня . . не копайте а то вдруг накопаитесь себе . я один и тольк шеф знает где я и че делаю.

Цитата:
Vital:

Инфа дорогая....

Вит ))) :lol: :lol: :lol: , мне твой настрой на сегодня нравится ))).
Мне то что рыскать, ты вроде в друзьях у меня ))) ;-) ;-) ;-)
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§ Vital
Re: Недавно им кричали «Горько!»
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5084
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 07.12.17 - 16:31
Комментарий удален модератором.
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§ Икар
Re: Недавно им кричали «Горько!»
Икар


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4504
Регистрация: 07.04.12
Отправлено: 07.12.17 - 16:32
Комментарий удален модератором.
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Ответка
Re: Недавно им кричали «Горько!»




Отправлено: 07.12.17 - 16:34
Комментарий удален модератором.

* drakon
Re: Недавно им кричали «Горько!»
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12805
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.12.17 - 19:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Рикша до Рудного. Конкурент 112-го.

Точно,до Рудного 45 км.... :lol:
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Гость
Недавно им кричали «Горько!»




Отправлено: 07.12.17 - 19:47
Комментарий проходит проверку.

§ Vital
Re: Недавно им кричали «Горько!»
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5084
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 07.12.17 - 19:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
43 :lol:
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