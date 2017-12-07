Цитата: Victor Yang:

А что нужно сделать с 7-летним ребёнком, живя на 5 этаже?

Да в семь то лет,если с дитём всё в норме , он уже адекват, два года в школе отмотал.С мозгами, а вот если он инфантилен или с отклонениями,тогда да, до пенсии сидеть с ним будешь.(До его пенсии)