Горожанин_kst Re: Моя Деревенька и её окрестности. #9421





(Полноправные пользователи) Сообщений: 957

Регистрация: 06.10.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:58 Цитата: Народный контроль:

Родченков с Поповым раскрыли все технологии россии по вопросу допинга.

Какие?Хоть одну озвучили официально?Только пустословие.

А ты не думал(-ла-ло) что эти гарные хлопцы спецом сфабриковали материалы, чтоб было с чем к "хозяевам" ехать(драпать), чтоб было чем отработать серебренники? Как тебе такое лепилово? А чем хуже теперешней "типо-экспердной" брехни?Без-до-ка-за-тель-ной.

Цитата: Vital:

Все принимают допинг

Золотые слова!С 70х применяется фарма в спорте, по принципу "Что не запрещено - разрешено!"...

А условности для "типо-больных" атлетов, которым по мед. показаниям разрешено принимать запрещённые для всех препараты, нужно только лишь справочки от дохтора, и заранее объявку кинуть - и опа-на, гуляй рванина!

Вот вам и спорт высоких достижений. Грязь, политика и деньги решают всё.

Вспомните бой Левита Васи и этого...как его...Терещенко, или Тыщенко...а Тищенко. Чем не показатель?!

(специально для тебя, душечка-ВЧКушечка, пример привёл "антироссийский", бо я "за правду!", а не за "дэржаву", как тут некоторым кажется)