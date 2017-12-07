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≡ В Костанае полиция ведет досудебное расследование по поводу падения 7-летнего мальчика с 5-го этажа 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае полиция ведет досудебное расследование по поводу падения 7-летнего мальчика с 5-го этажа
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30694
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.12.17 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Несовершеннолетний получил различные травмы, - сообщили "НГ" сегодня, 7 декабря, в ДВД Костанайской области. - Полицейские установили, что мальчик некоторое время находился один дома, без родителей.
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!!!!
Re: В Костанае полиция ведет досудебное расследование по поводу...




Отправлено: 07.12.17 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как красив сам парень - так красив и его поступок! Желаю ему чтобы и для него в его трудные минуты также нашлись добрые, сильные, спасительные руки!

Мухтар
Re: В Костанае полиция ведет досудебное расследование по поводу...




Отправлено: 07.12.17 - 17:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодец!!! вот где навыки спорта помогли, я бы не смог поймать.

Читатель 1
Re: В Костанае полиция ведет досудебное расследование по поводу...




Отправлено: 07.12.17 - 18:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, непросто им было (одному отцепиться и лететь, другому взять на себя ответственность и поймать хлопца). С уважением, молодец!)) Народ должен знать своих героев!

Лиза Найтли
Re: В Костанае полиция ведет досудебное расследование по поводу...




Отправлено: 07.12.17 - 18:25
Комментарий удален модератором.

§ Victor Yang
Re: В Костанае полиция ведет досудебное расследование по поводу...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9907
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 07.12.17 - 18:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
По данному факту проводится досудебное расследование по статье 119 УК РК (оставление в опасности)

А что нужно сделать с 7-летним ребёнком, живя на 5 этаже? Привязать? Балконную дверь заварить? Уволиться с работы и сидеть с ним дома до его совершеннолетия?
Выздоровления мальчику. Данил - молодец!
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коматозник
Re: В Костанае полиция ведет досудебное расследование по поводу...




Отправлено: 07.12.17 - 18:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А что нужно сделать с 7-летним ребёнком, живя на 5 этаже?

Да в семь то лет,если с дитём всё в норме , он уже адекват, два года в школе отмотал.С мозгами, а вот если он инфантилен или с отклонениями,тогда да, до пенсии сидеть с ним будешь.(До его пенсии)

гость
Re: В Костанае полиция ведет досудебное расследование по поводу...




Отправлено: 07.12.17 - 18:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

где-то упущен момент в воспитании, перелезать с балкона на крышу - это не нормально

§ Victor Yang
Re: В Костанае полиция ведет досудебное расследование по поводу...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9907
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 07.12.17 - 19:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
где-то упущен момент в воспитании, перелезать с балкона на крышу - это не нормально

А причем здесь оставление опасности?
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Gost
Re: В Костанае полиция ведет досудебное расследование по поводу...




Отправлено: 07.12.17 - 19:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скоро награждение золотой молодежи, предлагаю без рассмотрения кандидатуру Данила. Кто за?

гость
Re: В Костанае полиция ведет досудебное расследование по поводу...




Отправлено: 07.12.17 - 19:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:


до 18лет за детей несут ответственность родители, не?

* elektron
Re: В Костанае полиция ведет досудебное расследование по поводу...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 482
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 07.12.17 - 19:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Там вообще ситуация другая была.
Цитата: На балконе было два мальчика в куртках. Тот, что упал, пытался залезть на крышу, - рассказали дети. - Потом второй мальчик сказал, что если они на крышу не залезут, то он ему нос разобьет. Мальчик крикнул "Нет!" и второй его толкнул. Тот висел, а мужик внизу его потом поймал.
"Хороший друг", если дети не врут...
Слава богу всё обошлось. И парень в нужный момент на нужном месте оказался. Молодец.

[Исправлено: elektron, 07.12.2017 - 14:46]
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