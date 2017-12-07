Цитата: учеб ник:

у люмпен-пролетариатов к тому же крайне сильно искаженное понимание роли денег.

им даже в голову не приходит что деньги это капитал а не средство для оплаты товаров для безудержного потребления.

Деньги, которых от зарплаты до зарплаты не хватает - это никакой не капитал. Это средства существования. Капитал - это когда присосался к кому-нибудь и пьешь кровушку в свое удовольствие. И если бы капиталистам время от времени эту кровушку не пускали, то они давно бы уже обнаглели до крайней степени. И рабочий день у капиталиста был бы по 20 часов в день и начинался бы с детских лет, а не как при ужасном Сталине:

"Для этого нужно прежде всего сократить рабочий день по крайней мере до 6, а потом и до 5 часов. Это необходимо для того, чтобы члены общества получили достаточно свободного времени, необходимого для получения всестороннего образования."

Сейчас перед капиталистами нет примеров нормального отношения к работникам, нет страха, что у них все отберут и создадут справедливое общество, поэтому надо ограничивать их борзость искусственными методами.