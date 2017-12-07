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§ NG.kz
Налог на роскошь предложили ввести в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30694
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.12.17 - 10:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Налог на роскошь предложили ввести в Казахстане. Такое мнение выразил депутат Мажилиса от фракции "Народные коммунисты" Айкын Конуров. Он сообщил, что в отчете о глобальном благосостоянии за 2017 год, составленном Credit Suisse Research Institute, Казахстан зачислен в группу бедных стран.
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§ сайлау курманов
Re: Налог на роскошь предложили ввести в Казахстане
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2439
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 07.12.17 - 10:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
полнейший застой как в последние брежневские годы абсолютно во всем , чему удивляться (Код:
что предложения, которые вносят депутаты фракции, остаются пока без должного понимания.
если в депутатах сидят одни богачи , они ведь правильные пчелы и против меда не попрутКод:
Почему-то считается, что сначала нужно поднять экономику, увеличить национальное богатство, а потом уже думать о распределении, но это не работает
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Re: Налог на роскошь предложили ввести в Казахстане




Отправлено: 07.12.17 - 10:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А яподумал будут считать зарплату 70 тыс тенге теперь средней

* Медный
Re: Налог на роскошь предложили ввести в Казахстане
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1426
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 07.12.17 - 11:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В нем оценивается не только среднее благосостояние, но и медианное, что принципиально важно.

ну ничоси! оказывается есть что-то кроме среднеарифметического! так дойдут до того что и ВВП сменят на другой показатель.... нет так жить нельзя! слишком скорые реформы в сознании! :lol: Треба застопорить

"Народные коммунисты" конечно не коммунисты, но социалистические нотки в них играют.
Партия их малочислена и вряд ли отановцы их вообще будут слушать или обратят внимание... тоже заикнутся через месяц другой для поднятия ажиотажа и всё на этом...
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учеб ник
Re: Налог на роскошь предложили ввести в Казахстане




Отправлено: 07.12.17 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
отнять и поделить.
100 лет прошло а люмпен-пролетариатам и их наследникам ничего другого в голову так и не смогло прийти.
70 лет их учили-учили, учили-учили, а все псу под хвост.
не в коня корм.

Маркс
Re: Налог на роскошь предложили ввести в Казахстане




Отправлено: 07.12.17 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
учеб ник:
отнять и поделить.
100 лет прошло а люмпен-пролетариатам и их наследникам ничего другого в голову так и не смогло прийти.

Тут весь смысл во втором слове - поделить. Сейчас ваши любимые капиталисты просто отнимают и точка. Делиться они не хотят. Кстати, большие деньги зарабатываются отнюдь не трудом, а близостью к кормушке. Все миллионеры крутятся возле нефти, газа и других ресурсов, которые типа принадлежат всем гражданам. Но граждане имеют только высокие цены, а не уровень жизни.

К тому же большие деньги нужно тратить и прятать. Внутри страны их не спрячешь, а тратить некуда. Проще всего их вывезти за границу и создать подушку безопасности на старость, детям, внукам. А если бы делились с народом, то и деньги бы оставались здесь. Тогда быть может и не приходилось бы олигархам ездить на дорогих машинах по плохим дорогам, ходить в модной одежде по темным улицам и вдыхать уличную пыль своими нежными избалованными горным воздухом легкими.

учеб ник
Re: Налог на роскошь предложили ввести в Казахстане




Отправлено: 07.12.17 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
у люмпен-пролетариатов к тому же крайне сильно искаженное понимание роли денег.
им даже в голову не приходит что деньги это капитал а не средство для оплаты товаров для безудержного потребления.
и они это искаженное понимание с гордостью и второпях демонстрируют всем окружающим.

§ 112
Re: Налог на роскошь предложили ввести в Казахстане
112


(Пользователи)
Сообщений: 7760
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.12.17 - 14:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну давайте отнимем у таких как Добринцофф и отдадим таким как Земляк и прочие..
И что, те, кому отдали, станут богаче интересно на какое время, пока этого им хватит пропить и прожрать?
В 17м , 100 лет назад уже отняли и поделили, и что?
Да страны той просто не стало..
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Маркс
Re: Налог на роскошь предложили ввести в Казахстане




Отправлено: 07.12.17 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ну давайте отнимем у таких как Добринцофф и отдадим таким как Земляк и прочие..
И что, те, кому отдали, станут богаче интересно на какое время, пока этого им хватит пропить и прожрать?

Так все опять и перейдет такому, как Добринцофф, но люди хоть один раз поедят досыта.

Маркс
Re: Налог на роскошь предложили ввести в Казахстане




Отправлено: 07.12.17 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
учеб ник:
у люмпен-пролетариатов к тому же крайне сильно искаженное понимание роли денег.
им даже в голову не приходит что деньги это капитал а не средство для оплаты товаров для безудержного потребления.

Деньги, которых от зарплаты до зарплаты не хватает - это никакой не капитал. Это средства существования. Капитал - это когда присосался к кому-нибудь и пьешь кровушку в свое удовольствие. И если бы капиталистам время от времени эту кровушку не пускали, то они давно бы уже обнаглели до крайней степени. И рабочий день у капиталиста был бы по 20 часов в день и начинался бы с детских лет, а не как при ужасном Сталине:
"Для этого нужно прежде всего сократить рабочий день по крайней мере до 6, а потом и до 5 часов. Это необходимо для того, чтобы члены общества получили достаточно свободного времени, необходимого для получения всестороннего образования."
Сейчас перед капиталистами нет примеров нормального отношения к работникам, нет страха, что у них все отберут и создадут справедливое общество, поэтому надо ограничивать их борзость искусственными методами.

§ 112
Re: Налог на роскошь предложили ввести в Казахстане
112


(Пользователи)
Сообщений: 7760
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.12.17 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:

Так все опять и перейдет такому, как Добринцофф, но люди хоть один раз поедят досыта.

Тем более моего деда по отцу три раза раскулачивали..
Такие как Добринцофф не пропадуд, сгинут тут или уедут..
Но такие как все остальные, прожрут все за 70 лет и разграбят апасля свою страну..
Вроде в Истории уже было такое..
Профайл

Маркс
Re: Налог на роскошь предложили ввести в Казахстане




Отправлено: 07.12.17 - 16:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Но такие как все остальные, прожрут все за 70 лет и разграбят апасля свою страну..
Вроде в Истории уже было такое..

Было бы что прожирать, а то вывезут все из страны за границу, как в 1917, а оставшихся будут потом обвинять оттуда в раскулачивании и голодоморе, кушая паюсную икру серебряными ложечками.

учеб ник
Re: Налог на роскошь предложили ввести в Казахстане




Отправлено: 07.12.17 - 19:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Деньги, которых от зарплаты до зарплаты не хватает - это никакой не капитал. Это средства существования

капитал они или средства существования зависит не от количества денег а от качества мозгов имеющего эти деньги.
люмпен-пролетариаты уже владели отобранными капиталами.
как результат они их просто прое... проели без всяких ба...
и пошли с протянутой рукой за гуманитарной помощью в 91 году.
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