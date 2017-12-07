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≡ В Костанае задержан сотрудник полиции, который подозревается в получении взятки на сумму 400 000 тенге		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае задержан сотрудник полиции, который подозревается в получении взятки на сумму 400 000 тенге
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30694
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.12.17 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«С поличным задержан сотрудник следственного отделения Северного отдела полиции УВД г. Костанай гр. Е. при получении взятки от гр. С. за непривлечение к уголовной ответственности по факту кражи», - сообщили в антикоррупционной службе.
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* drakon
Re: В Костанае задержан сотрудник полиции, который подозревается...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12805
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.12.17 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нашли - лазейку. Сотрудничество-
со следствием... :-o 8-)
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* Медный
Re: В Костанае задержан сотрудник полиции, который подозревается...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1426
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 07.12.17 - 15:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
УВД г. Костанай гр. Е.

УВД г. Костанай сотрудник Е. :-)
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гость
Re: В Костанае задержан сотрудник полиции, который подозревается...




Отправлено: 07.12.17 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
жаль конечно его, ведь каждый день кого нибудь отлавливают, неужели нельзя остановиться и не брать денег а выживать по-честному, пусть и с мизерными ЗП

Мурат
Re: В Костанае задержан сотрудник полиции, который подозревается...




Отправлено: 07.12.17 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
эх... бедолага, наверное молодая семья, ипотека, кредиты, вот и началась для тебя и твоей семьи, тяжелые дни.

§ сайлау курманов
Re: В Костанае задержан сотрудник полиции, который подозревается...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2439
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 07.12.17 - 17:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
случаем не из тех кого взяли за жабры что кражу коровы у моей соседки и на самом интересном месте притормозили и вообще дали заднюю , соседка устала ежедневно отбивать пороги говд махнула рукой и плюнула на все
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§ 112
Re: В Костанае задержан сотрудник полиции, который подозревается...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7760
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.12.17 - 18:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обычная подстава..
Ога, грабитель и насильник пошел подкупать полицейского и подумав что лучше ему сидеть 10 лет, чем отдать 400 тысяч, выбрал честный путь..
Кто поверит то?
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Аноним
Re: В Костанае задержан сотрудник полиции, который подозревается...




Отправлено: 07.12.17 - 19:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очень интересно, теперь буду следить за этим делом! Когда железнодорожнику дали 4.6 лет ни за что, хотя он не являлся гос.служащим. посмотрим как отделается наша доблесная полиция! Которая по сути должна предотвращать подобные дела! Какой пример подают будущему поколению! Сейчас пойдет на сотрудничество и выйдет дословно,вот вся правда нашей страны!!!

* drakon
Re: В Костанае задержан сотрудник полиции, который подозревается...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12805
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.12.17 - 19:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мурат:
эх... бедолага, наверное молодая семья, ипотека, кредиты,

Да скиньтесь - ему на штраф... :-o 8-)
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