Аноним Re: В Костанае задержан сотрудник полиции, который подозревается... #7







Отправлено: - 19:15 Очень интересно, теперь буду следить за этим делом! Когда железнодорожнику дали 4.6 лет ни за что, хотя он не являлся гос.служащим. посмотрим как отделается наша доблесная полиция! Которая по сути должна предотвращать подобные дела! Какой пример подают будущему поколению! Сейчас пойдет на сотрудничество и выйдет дословно,вот вся правда нашей страны!!!