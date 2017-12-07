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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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хохол
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 07.12.17 - 10:00
Комментарий удален модератором.

* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7754
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.12.17 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
переезд, смена работы и т.д.

И там не понравилось?
Всю жизнь бежать будешь?
Тогда зачем за мной гоняешься, больно смотреть как на одном месте живу?
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7754
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.12.17 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня я олигарх..
Заказал икру в Норвегии..
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§ Anna Болейн
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Anna Болейн


(Пользователи)
Сообщений: 406
Регистрация: 11.01.16
Отправлено: 07.12.17 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Некогда писать и отвечать Вам Виталя и 112 . Биток с 12000 сегодня до 15000 долл вырос . ЕМОЕЕЕ!! Некогда
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3438
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 07.12.17 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Заказал икру в Норвегии..



Видно же что хрямаешь вот енту белковую,
Из деревни козюлево :lol:
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7754
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.12.17 - 17:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Anna Болейн:
Некогда писать и отвечать Вам Виталя и 112 . Биток с 12000 сегодня до 15000 долл вырос . ЕМОЕЕЕ!! Некогда

Мои искренние поздравления..
Безумно рад этому..
И рад что кто то хоть как то тут работает..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7754
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.12.17 - 17:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

У меня настоящая, так сказали норвешские рыбаки по телефону..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7754
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.12.17 - 18:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не удалось мне сегодня телек купить за 45 тысяч 32й..
Все оптовики скупили..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7754
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.12.17 - 18:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Десятки тысяч людей со всего региона приперлись на открытие..



Но мне почему то кажется что все таки сами магазинщики "скупили" все мои телевизоры оптом..
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Страница 597 из 597«1...595596597
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