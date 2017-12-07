Илья Re: Кто стучится в дверь ко мне? #25







Отправлено: - 18:24 Цитата: Про:

Вот что обижает. Тебе не верят. Тебя заведомо считают лгуном, вором и тп. А ведь между ктэк и потребителем есть договор. Где все вроде как равны. А почему я должен кому-то открывать дверь, если там заведомо стоит грабитель?

Те, кто нарушает Закон, то же говорят точь в точь, у нас что уже наступил комунизм, что бы все было на доверии? у нас в городе миллионные долги по всем этим услугам и эти должники из тех кто не хочет открывать дверь, обычно на судах они так же как и вы слово в слово говорят, почему я должна открывать дверь? почему я должна платить за газ, воду, свет? а почему я должен из за того что ты не хочешь платить, сидеть без газа без тепла? если на то пошло и не хочешь жить в человеческом обществе, вам надо искать другое общество, где ни кто ни кому не платит, ни кто ни кого не контролирует и вообще друг друга не видят.