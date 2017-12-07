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§ NG.kz
Кто стучится в дверь ко мне?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30694
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.12.17 - 09:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Костанайцев сбивает с толку креативность коммунальщиков, которая ярко проявляется в последнее время. Одни предлагают пересылать показания счетчиков по WhatsApp, что становится проблемой для потребителей почтенного возраста. Другие требуют непременного присутствия дома в удобное им время, грозя лишением благ цивилизации. «НГ» выяснила, с чем связаны нововведения, а также кто кому и что должен во всех этих коммунальных хитросплетениях.
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Маркс
Re: Кто стучится в дверь ко мне?




Отправлено: 07.12.17 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Аналогично, фото счётчика скинула и нет проблем.

Теперь только контролер может сфотографировать счетчик и занести показания.
Цитата:
Victor Yang:
А я ничего не фотографирую и не скидываю. Оплачиваю через каспи-кошелёк - там и показания вводятся.

Это раньше так было. Видать некоторые навводили всякую лажу, поэтому пришлось выпускать контролеров, чтобы лично убедились в правильности ввода.

§ Victor Yang
Re: Кто стучится в дверь ко мне?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9905
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 07.12.17 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
поэтому пришлось выпускать контролеров, чтобы лично убедились в правильности ввода.

Ну приходят раз в год - пусть приходят.
Профайл

Маркс
Re: Кто стучится в дверь ко мне?




Отправлено: 07.12.17 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Ну приходят раз в год - пусть приходят.

Раз в месяц. А если не откроешь дверь три раза, то постоянный пост организуют возле счетчика. Или два поста, если два счетчика. И еще обяжут кормить постовых.

ЮКА
Re: Кто стучится в дверь ко мне?




Отправлено: 07.12.17 - 17:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
контролер:
Извиняюсь конечно, но по роду прежней своей работы и общественной работы, мне часто приходилось ходить по квартирам, я всегда удивляюсь таким людям, людям-бандерлогам, что трудно открыть дверь? человек, ты хоть это понял?


Когда приходишь после отработанной тяжелой ночной смены, уложив больную бабушку после бессонной ночи из-за болезненных обострений, дай бог бы голову до подушки донести, а тут вы со своим контролем , одни, другие, третьи. А у кого маленькие дети. Извинения ваши в тот момент совсем неуместны. Периодически на подъезде вывешивают номера 3х - 4х квартир задолжников, одни и те же на протяжении многих лет, вот там и контролируйте. Сказано: - счетчики опломбированы, оплата своевременна, просьба чаще одного раза в год не беспокоить, не запомнили, запишите. Человек, а это ты хоть понял?

* 112
Re: Кто стучится в дверь ко мне?
112


(Пользователи)
Сообщений: 7754
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.12.17 - 17:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
в месяц. А если не откроешь дверь три раза, то постоянный пост организуют возле счетчика. Или два поста, если два счетчика. И еще обяжут кормить

Тебе не грозит, ты как вроде же снимаешь?
Профайл

Маркс
Re: Кто стучится в дверь ко мне?




Отправлено: 07.12.17 - 17:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Тебе не грозит, ты как вроде же снимаешь?

Счетчики? Показания? Другое?

Про
Re: Кто стучится в дверь ко мне?




Отправлено: 07.12.17 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да дело не в том будет это что стоить или нет. Даже не в том открывать или не открывать. А в том что всех нас держат за нелюдей.
Если у тебя счетчик - то ты обязательно скручиваешь или обманываешь, а потому всех нас надо проверять ежечасно. Если якобы, с чьей-то придумки, совершил административное правонарушение, то должен сам доказывать, что не совершал. Если заходишь в супермаркет, то за тобой глаз да глаз - ты заведомый вор. Если сдаешь на права с первого раза и без ошибок - значит договорился. Если в спорте - то допинг. И так далее и так далее. Вот что обижает. Тебе не верят. Тебя заведомо считают лгуном, вором и тп. А ведь между ктэк и потребителем есть договор. Где все вроде как равны. А почему я должен кому-то открывать дверь, если там заведомо стоит грабитель?

Владимир
Re: Кто стучится в дверь ко мне?




Отправлено: 07.12.17 - 18:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда я стал общаться с контролером по WhatsApp, она сказала, что это - ее работа! Это работа? Извините, значит у КТЭК видимо много денег оплачивать такую "работу".
И почему они никак не могут объяснить нам как считают оплату за отопление с общедомовым счетчиком? Никто из потребителей не знает эту "волшебную" формулу!

Гуманоид
Re: Кто стучится в дверь ко мне?




Отправлено: 07.12.17 - 18:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ЮКА:
Человек, а это ты хоть понял?

Цитата:
Про:
Да дело не в том будет это что стоить или нет. Даже не в том открывать или не открывать. А в том что всех нас держат за нелюдей.

а какой же ты человек после этого, если даже не удосужился открыть дверь, если к тебе обращаются?

* 112
Re: Кто стучится в дверь ко мне?
112


(Пользователи)
Сообщений: 7754
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.12.17 - 18:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:

Счетчики? Показания? Другое?

Само собой разумеется.
Там уже не контролеры бегают, а хозяин сам снимает показания и относит..
Профайл

Илья
Re: Кто стучится в дверь ко мне?




Отправлено: 07.12.17 - 18:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Про:
Вот что обижает. Тебе не верят. Тебя заведомо считают лгуном, вором и тп. А ведь между ктэк и потребителем есть договор. Где все вроде как равны. А почему я должен кому-то открывать дверь, если там заведомо стоит грабитель?

Те, кто нарушает Закон, то же говорят точь в точь, у нас что уже наступил комунизм, что бы все было на доверии? у нас в городе миллионные долги по всем этим услугам и эти должники из тех кто не хочет открывать дверь, обычно на судах они так же как и вы слово в слово говорят, почему я должна открывать дверь? почему я должна платить за газ, воду, свет? а почему я должен из за того что ты не хочешь платить, сидеть без газа без тепла? если на то пошло и не хочешь жить в человеческом обществе, вам надо искать другое общество, где ни кто ни кому не платит, ни кто ни кого не контролирует и вообще друг друга не видят.

* 112
Re: Кто стучится в дверь ко мне?
112


(Пользователи)
Сообщений: 7754
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.12.17 - 18:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Про:
то ты обязательно скручиваешь или обманываешь, а

Приблуда на Али продается китайская, останавливает счетчик.
Но можно и проще, если у тебя руки откуда надо и моск..
Тогда тебе еще и должны они будут..
Профайл

§ Victor Yang
Re: Кто стучится в дверь ко мне?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9905
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 07.12.17 - 18:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Раз в месяц.

Ко мне - раз в год.
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* 112
Кто стучится в дверь ко мне?
112


(Пользователи)
Сообщений: 7754
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 07.12.17 - 18:36
Комментарий проходит проверку.
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