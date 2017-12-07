!!!! Re: В Костанае полиция ведет досудебное расследование по поводу... #1







Отправлено: - 17:54 Как красив сам парень - так красив и его поступок! Желаю ему чтобы и для него в его трудные минуты также нашлись добрые, сильные, спасительные руки!