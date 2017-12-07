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≡ В Костанае полиция ведет досудебное расследование по поводу падения 7-летнего мальчика с 5-го этажа 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае полиция ведет досудебное расследование по поводу падения 7-летнего мальчика с 5-го этажа
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30694
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.12.17 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Несовершеннолетний получил различные травмы, - сообщили "НГ" сегодня, 7 декабря, в ДВД Костанайской области. - Полицейские установили, что мальчик некоторое время находился один дома, без родителей.
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!!!!
Re: В Костанае полиция ведет досудебное расследование по поводу...




Отправлено: 07.12.17 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как красив сам парень - так красив и его поступок! Желаю ему чтобы и для него в его трудные минуты также нашлись добрые, сильные, спасительные руки!

Мухтар
Re: В Костанае полиция ведет досудебное расследование по поводу...




Отправлено: 07.12.17 - 17:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодец!!! вот где навыки спорта помогли, я бы не смог поймать.

Читатель 1
Re: В Костанае полиция ведет досудебное расследование по поводу...




Отправлено: 07.12.17 - 18:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, непросто им было (одному отцепиться и лететь, другому взять на себя ответственность и поймать хлопца). С уважением, молодец!)) Народ должен знать своих героев!

Лиза Найтли
Re: В Костанае полиция ведет досудебное расследование по поводу...




Отправлено: 07.12.17 - 18:25
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