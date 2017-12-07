Цитата: Anna Болейн:

Некогда писать и отвечать Вам Виталя и 112 . Биток с 12000 сегодня до 15000 долл вырос . ЕМОЕЕЕ!! Некогда



Мои искренние поздравления..

Безумно рад этому..

И рад что кто то хоть как то тут работает..