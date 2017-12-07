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контролер:
Извиняюсь конечно, но по роду прежней своей работы и общественной работы, мне часто приходилось ходить по квартирам, я всегда удивляюсь таким людям, людям-бандерлогам, что трудно открыть дверь? человек, ты хоть это понял?
Когда приходишь после отработанной тяжелой ночной смены, уложив больную бабушку после бессонной ночи из-за болезненных обострений, дай бог бы голову до подушки донести, а тут вы со своим контролем , одни, другие, третьи. А у кого маленькие дети. Извинения ваши в тот момент совсем неуместны. Периодически на подъезде вывешивают номера 3х - 4х квартир задолжников, одни и те же на протяжении многих лет, вот там и контролируйте. Сказано: - счетчики опломбированы, оплата своевременна, просьба чаще одного раза в год не беспокоить, не запомнили, запишите. Человек, а это ты хоть понял?