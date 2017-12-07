Цитата: номад:

Не охота быть северной кореей. Но к сожалению мы уже почти стали... Надеюсь в будущем уйдут от этих методов.

Источник: http://alau.kz/novomu-proizvodstvu-dal-start-nursultan-nazarbaev-v-kostanajskoj-oblasti/

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В Костанайской области в рамках телемоста был запущен проект «Умный карьер», передает корреспондент alau.kz.Источник: http://alau.kz/novomu-proizvodstvu-dal-start-nursultan-nazarbaev-v-kostanajskoj-oblasti/

Использование оригинального материала (текст, видео) разрешено в объеме не более 50%. Активная гиперссылка на alau.kz обязательна в первом абзаце шрифтом не меньшим, чем основной шрифт написания.



Новому производству дал старт Нурсултан Назарбаев.///Ему то хоть сказали, где и что он запустил? Нам почему то нет.