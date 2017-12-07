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§ NG.kz
Тимур ГАФУРОВ: Герой дня
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30691
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.12.17 - 09:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всю неделю до и после Дня первого президента Казахстана виновником праздника привычно восхищались все и везде. Но прозвучали в этом слаженном хоре и новые нотки, и даже оригинальные мотивы.
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Серж
Re: Тимур ГАФУРОВ: Герой дня




Отправлено: 07.12.17 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Проведем собрание у Жэке,предложим сразу страну переименовать....

* КГСПС
Re: Тимур ГАФУРОВ: Герой дня
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 265
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 07.12.17 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
номад:
Не охота быть северной кореей. Но к сожалению мы уже почти стали... Надеюсь в будущем уйдут от этих методов.

Источник: http://alau.kz/novomu-proizvodstvu-dal-start-nursultan-nazarbaev-v-kostanajskoj-oblasti/
Использование оригинального материала (текст, видео) разрешено в объеме не более 50%. Активная гиперссылка на alau.kz обязательна в первом абзаце шрифтом не меньшим, чем основной шрифт написания.

В Костанайской области в рамках телемоста был запущен проект «Умный карьер», передает корреспондент alau.kz.Источник: http://alau.kz/novomu-proizvodstvu-dal-start-nursultan-nazarbaev-v-kostanajskoj-oblasti/
Использование оригинального материала (текст, видео) разрешено в объеме не более 50%. Активная гиперссылка на alau.kz обязательна в первом абзаце шрифтом не меньшим, чем основной шрифт написания.

Новому производству дал старт Нурсултан Назарбаев.///Ему то хоть сказали, где и что он запустил? Нам почему то нет.
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