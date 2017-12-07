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§ NG.kz
На «встрече без галстуков» аким Костанайской области рассказал молодежи о своих методах борьбы с коррупцией
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30691
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.12.17 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Когда я в 2015 году приехал в область, вы знаете, какие были случаи: «большое акиматовское дело», другие негативные примеры. Поэтому первым делом надо было правильно поставить кадры, - вспоминал Архимед Мухамбетов.

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[Исправлено: Rexyn, 07.12.2017 - 16:21]

Народный контроль
Re: На «встречу без галстуков» аким Костанайской области...




Отправлено: 07.12.17 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вау,себя вижу на фото!

Житель
Re: На «встречу без галстуков» аким Костанайской области...




Отправлено: 07.12.17 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самый лучший метод борьбы с коррупцией это её возглавить,у нас работает этот метод 100 %.

12
Re: На «встрече без галстуков» аким Костанайской области...




Отправлено: 07.12.17 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да уж в Убаганский район долго акима искали, в итоге назначили конечно но говорят конкуренция была страшная, на кону ларек жалгас и бочка с газом там по моему опасно заправляться
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