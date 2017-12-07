NG.kz На «встрече без галстуков» аким Костанайской области рассказал молодежи о своих методах борьбы с коррупцией



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 16:02 - Когда я в 2015 году приехал в область, вы знаете, какие были случаи: «большое акиматовское дело», другие негативные примеры. Поэтому первым делом надо было правильно поставить кадры, - вспоминал Архимед Мухамбетов.



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[Исправлено: Rexyn, 07.12.2017 - 16:21]