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§ NG.kz
С 1 января казахстанцы не смогут забирать всю пенсию сразу
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30691
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.12.17 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 1 января единовременно получить всю сумму по достижении пенсионного возраста смогут только те вкладчики, чьи накопления не превышают 12 минимальных пенсий. Всем остальным будут начислять пенсию ежемесячно.
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Надежда
Re: С 1 января казахстанцы не смогут забирать всю пенсию сразу




Отправлено: 07.12.17 - 00:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Перед тем как ввели мужчинам 63 года ,их средняя продолжительность жизни была 58 лет.И через пару месяцев стала 63?Волшебники.Пойдите на кладбище...там за последние 10 лет поумирали не дожив до пенсии.А женщины?Мы рожаем,работаем на вредных производствах.Это не легко.За что нам 63 года?Это уже маразм.

Палач
Re: С 1 января казахстанцы не смогут забирать всю пенсию сразу




Отправлено: 07.12.17 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
это что за бардак распоряжаются нашими деньгами которые всю жизнь снимали а теперь накопить надо на фонд чтобы потом разворовать вас надо посадить на прожиточный минимум и посмотреть

1106
Re: С 1 января казахстанцы не смогут забирать всю пенсию сразу




Отправлено: 07.12.17 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Многие сразу снимают все деньги, потом не могут обеспечить свои базовые потребности" - только стоит гордиться как "заботятся" о нашем населении.
а что если не могут обеспечить свои базовые потребности к нам кто - то летит на помощь... и откуда им известно какие базовые потребности у населения из числа пенсионеров???. кроме того почему решили, что мы не в состоянии распределить СВОИ денежные средства так, как нужно нам, вы отдайте наши деньги а мы уж сами решим куда их вложить.

где мои тугрики
Re: С 1 января казахстанцы не смогут забирать всю пенсию сразу




Отправлено: 07.12.17 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
вас надо посадить на прожиточный минимум и посмотреть
и что это даст...помрут они бедные... злой ты, ПАЛАЧ... :-x

Маркс
Re: С 1 января казахстанцы не смогут забирать всю пенсию сразу




Отправлено: 07.12.17 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
НЕВОЗМОЖНО рассчитать ежемесячный платёж, не зная точной даты смерти, вот в чем истина.

Делов-то. Если точную дату рассчитать невозможно, нужно ее назначить.
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