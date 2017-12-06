1106 Re: С 1 января казахстанцы не смогут забирать всю пенсию сразу #32







Отправлено: - 11:15 "Многие сразу снимают все деньги, потом не могут обеспечить свои базовые потребности" - только стоит гордиться как "заботятся" о нашем населении.

а что если не могут обеспечить свои базовые потребности к нам кто - то летит на помощь... и откуда им известно какие базовые потребности у населения из числа пенсионеров???. кроме того почему решили, что мы не в состоянии распределить СВОИ денежные средства так, как нужно нам, вы отдайте наши деньги а мы уж сами решим куда их вложить.