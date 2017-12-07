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§ NG.kz
«Я и моя машина». Любимая и днем, и ночью
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30691
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.12.17 - 03:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В конкурсе для женщин, владеющих искусством управления, могут принять участие дамы, у которых есть автомобили и которым есть что о них рассказать.
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Wiвеp.
Re: «Я и моя машина». Любимая и днем, и ночью




Отправлено: 07.12.17 - 03:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А её , я помню , видел когда на М 412 , белого цвета ездила , поразило , как на дороге свечи выкручивала на нём . :lol: :lol: :lol: Удачи !

§ nero136
Re: «Я и моя машина». Любимая и днем, и ночью
nero136


(Пользователи)
Сообщений: 169
Регистрация: 25.01.10
Отправлено: 07.12.17 - 09:08
Комментарий удален модератором.
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§ лимон
Re: «Я и моя машина». Любимая и днем, и ночью
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 590
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 07.12.17 - 10:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а машинку загнать на мойку перед фотосессией?
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§ AnnaA
Re: «Я и моя машина». Любимая и днем, и ночью
AnnaA


(Пользователи)
Сообщений: 4
Регистрация: 05.03.17
Отправлено: 07.12.17 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не успела на мойку заехать, все делали в обеденный перерыв, простите :-)
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§ шолом рубашкин
Re: «Я и моя машина». Любимая и днем, и ночью
шолом рубашкин


(Пользователи)
Сообщений: 1148
Регистрация: 11.01.13
Отправлено: 07.12.17 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"...водитель такси..." Молодец! Голосую.
Не то что бестолковые расфуфыреные токалки.
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§ шолом рубашкин
Re: «Я и моя машина». Любимая и днем, и ночью
шолом рубашкин


(Пользователи)
Сообщений: 1148
Регистрация: 11.01.13
Отправлено: 07.12.17 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что за текст? Какая Айгуль бримжанова? Специально оставили чтобы побольше голосов набрала? Исправляйте. Как голосовать?!!
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Я не робот
Re: «Я и моя машина». Любимая и днем, и ночью




Отправлено: 07.12.17 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
AnnaA:
Не успела на мойку заехать, все делали в обеденный перерыв, простите

как термостат себя чухает летом на светофорах? меняла или нет, еще, если да, то на какой?

Ололош
Re: «Я и моя машина». Любимая и днем, и ночью




Отправлено: 07.12.17 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Забрендирована под Яндекс такси. Кстати, в Яндексе много женщин катается.

§ Икар
Re: «Я и моя машина». Любимая и днем, и ночью
Икар


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4504
Регистрация: 07.04.12
Отправлено: 07.12.17 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я не робот:
как термостат себя чухает летом на светофорах? меняла или нет, еще, если да, то на какой?

Все у кого 16 клапанники, смотрю этим озадачены )))
По теме - первая девушка, что открыла конкурс и в этом номере, голос ... ;-) ;-)
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§ AnnaA
«Я и моя машина». Любимая и днем, и ночью
AnnaA


(Пользователи)
Сообщений: 4
Регистрация: 05.03.17
Отправлено: 07.12.17 - 16:57
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§ AnnaA
«Я и моя машина». Любимая и днем, и ночью
AnnaA


(Пользователи)
Сообщений: 4
Регистрация: 05.03.17
Отправлено: 07.12.17 - 16:58
Комментарий проходит проверку.
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Гость
«Я и моя машина». Любимая и днем, и ночью




Отправлено: 07.12.17 - 16:59
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