Икар Re: «Я и моя машина». Любимая и днем, и ночью #9





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4504

Регистрация: 07.04.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:37 Цитата: Я не робот:

как термостат себя чухает летом на светофорах? меняла или нет, еще, если да, то на какой?

Все у кого 16 клапанники, смотрю этим озадачены )))

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