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§ NG.kz
Кто стучится в дверь ко мне?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30691
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.12.17 - 09:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Костанайцев сбивает с толку креативность коммунальщиков, которая ярко проявляется в последнее время. Одни предлагают пересылать показания счетчиков по WhatsApp, что становится проблемой для потребителей почтенного возраста. Другие требуют непременного присутствия дома в удобное им время, грозя лишением благ цивилизации. «НГ» выяснила, с чем связаны нововведения, а также кто кому и что должен во всех этих коммунальных хитросплетениях.
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Маркс
Re: Кто стучится в дверь ко мне?




Отправлено: 07.12.17 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Аналогично, фото счётчика скинула и нет проблем.

Теперь только контролер может сфотографировать счетчик и занести показания.
Цитата:
Victor Yang:
А я ничего не фотографирую и не скидываю. Оплачиваю через каспи-кошелёк - там и показания вводятся.

Это раньше так было. Видать некоторые навводили всякую лажу, поэтому пришлось выпускать контролеров, чтобы лично убедились в правильности ввода.

§ Victor Yang
Re: Кто стучится в дверь ко мне?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9904
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 07.12.17 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
поэтому пришлось выпускать контролеров, чтобы лично убедились в правильности ввода.

Ну приходят раз в год - пусть приходят.
Профайл

Маркс
Re: Кто стучится в дверь ко мне?




Отправлено: 07.12.17 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Ну приходят раз в год - пусть приходят.

Раз в месяц. А если не откроешь дверь три раза, то постоянный пост организуют возле счетчика. Или два поста, если два счетчика. И еще обяжут кормить постовых.
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