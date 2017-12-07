Цитата: гость:

Уважаемая ярии, хотелось бы уточнить, что ваш племянник был там не один, к месту падения мальчика подбежал еще мужчина в возрасте, вот вдвоем они его и поймали.

он, что полчаса падал? 3,5 секунды всего надо, что бы в свободном падении преодолеть такое расстояние. Откуда второй мог взяться? Но все равно молодцы оба!!! Жизнь ребенку спасли, а это самое главное.