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§ NG.kz
После падения с 5 этажа ребенок остался жив
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30691
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.12.17 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бригада скорой помощи выехала на вызов и привезла в областную детскую больницу 6-летнего мальчика, который упал с пятого этажа.Но благодаря прохожему, который его поймал он остался жив. Я увидела на разных сайтах, что люди хотят узнать этого парня. Я хотела бы рассказать об этом герое.
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тырц-пырц
Re: После падения с 5 этажа ребенок остался жив




Отправлено: 07.12.17 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Больше похоже на пиар-компанию футболиста

НУР
Re: После падения с 5 этажа ребенок остался жив




Отправлено: 07.12.17 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Данил красавчик!

§ ярии
Re: После падения с 5 этажа ребенок остался жив
ярии


(Пользователи)
Сообщений: 39
Регистрация: 31.03.16
Отправлено: 07.12.17 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
тырц-пырц:
Больше похоже на пиар-компанию футболиста

Вот из-за таких, как вы, были сомнения писать или писать об этом(((((Хотя хороших независтливых людей больше"""" И кто знает лично Данила, знают что он не такой!!!
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Человек
Re: После падения с 5 этажа ребенок остался жив




Отправлено: 07.12.17 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не каждому дано спасать жизнь другого. Данилу это удалось! Молодец!

Кореной Кустанаец
Re: После падения с 5 этажа ребенок остался жив




Отправлено: 07.12.17 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодец парень, оказался в нужное время в нужном месте и не "протормозил"! "Респект и уважуха"!
Мальчишке скорейшего восстановления!

гость
Re: После падения с 5 этажа ребенок остался жив




Отправлено: 07.12.17 - 14:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемая ярии, хотелось бы уточнить, что ваш племянник был там не один, к месту падения мальчика подбежал еще мужчина в возрасте, вот вдвоем они его и поймали.

Все просто
Re: После падения с 5 этажа ребенок остался жив




Отправлено: 07.12.17 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Уважаемая ярии, хотелось бы уточнить, что ваш племянник был там не один, к месту падения мальчика подбежал еще мужчина в возрасте, вот вдвоем они его и поймали.

он, что полчаса падал? 3,5 секунды всего надо, что бы в свободном падении преодолеть такое расстояние. Откуда второй мог взяться? Но все равно молодцы оба!!! Жизнь ребенку спасли, а это самое главное.

§ лимон
Re: После падения с 5 этажа ребенок остался жив
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 590
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 07.12.17 - 16:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
молодец! паренек в рубашке родился

вопрос в другом, 6 лет не маленький уже, выпал откуда? окно, балкон, лестничный пролет, крыша? где родители в этот момент были?
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* КГСПС
Re: После падения с 5 этажа ребенок остался жив
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 265
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 07.12.17 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мальчишка тоже видать крепенький, повисел на перилах достаточное время, чтобы его смогли заметить и сориентироваться. Все молодцы! Мальцу выздоровления!
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* КГСПС
Re: После падения с 5 этажа ребенок остался жив
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 265
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 07.12.17 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:

Источник: http://alau.kz/futbolist-spas-upavshego-s-5-jetazha-rebenka-v-kostanae/
Использование оригинального материала (текст, видео) разрешено в объеме не более 50%. Активная гиперссылка на alau.kz обязательна в первом абзаце шрифтом не меньшим, чем основной шрифт написания.

«Я был в гостях у тети. Вышел из подъезда и услышал крик. Обернулся и увидел, что на балконе 5 этажа висит мальчик. Я подбежал, спросил «Есть ли кто дома?». Он сказал только то, что не может держаться и сорвался. Я подставил руки и он упал на руки. Мальчик упал на живот. Открыл глаза. Потом заплакал. Я увидел, что он жив, и ушел», — поделился Данил.
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