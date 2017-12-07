Алиса Re: Недавно им кричали «Горько!» #31





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3846

Регистрация: 21.06.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:43 Блин, у вас тут почти семейные разборки судя по вашей "беседе":



Цитата:

Цитата: Vital: Ты хочешь сказать мне что я придя к тебе с букетом роз , огромных роз. Ты мне скажишь пошел вон за пельмянями в местный магаз?



Виталик,когда в семье на еду не хватает,а ты причапал со своим гербарием,это думаю транжирством называет.



Цитата: kbkz1980:

Ну и куда ты собралась деньги в бухать? Кв есть мащина есть . . нам не 15 лет с нуля. Про еду я ващезабыл как тебя узнал. Начал по утрам 45 км бегать. Цитата: Vital: В смысле некчемные траты? Всмысле,что свадьба не окупается. А эти немалые деньги можно вложить во что-то нужное.Цитата: Vital: Ты хочешь сказать мне что я придя к тебе с букетом роз , огромных роз. Ты мне скажишь пошел вон за пельмянями в местный магаз?Виталик,когда в семье на еду не хватает,а ты причапал со своим гербарием,это думаю транжирством называет.Цитата: kbkz1980:Ну и куда ты собралась деньги в бухать? Кв есть мащина есть . . нам не 15 лет с нуля. Про еду я ващезабыл как тебя узнал. Начал по утрам 45 км бегать.



[Исправлено: Алиса, 07.12.2017 - 15:45]